В Роскомнадзоре появился департамент по блокировке анонимайзеров

Роскомнадзор создал на базе предприятия «Главный радиочастотный центр» новый департамент, который займется изучением возможностей блокировок различных интернет-сервисов и приложений. Об этом сегодня сообщила газета «Известия» со ссылкой на главу ведомства Максима Жарова.





Появление нового департамента обусловлено новыми законами, в том числе о запрете анонимайзеров, VPN и Tor. П о словам главы Роскомнадзора, о рганизация также будет изучать поведение «нарушителей, пытающихся обойти блокировки и нарушить логику действия системы блокировок».





Необходимо напомнить, что по новому закону, который вступит вступит в силу с 1 ноября 2017 года, ФСБ и МВД займутся обнаружением сайтов и сетевых сервисов, которые позволяют получать доступ к страницам из списка заблокированных. Если анонимайзеры после предупреждения не начнут блокировать запрещенные сайты, доступ к ним будет ограничен.





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