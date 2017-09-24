Мурманская область: власть всласть

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По информации Руководство Мурманской области наладило схему по сбору, аккумулированию и обналичиванию денег, собираемых с бизнеса под видом пожертвований на «социальные проекты». Об этом сегодня соощает издание Блогер51.com . Сотни миллионов рублей пожертвований стали личным кошельком губернатора Марины Ковтун, ее семьи и ближайшего окружения. Цинизм и масштабность схемы поразят любого.По информации «Флешнорд» , завтра губернатор Марина Ковтун предпримет очередную попытку попасть в высокие кремлевские кабинеты. На этот раз, к Дмитрию Медведеву.





25 сентября истекает двухмесячный срок содержания в СИЗО двух уже бывших сотрудников аппарата областной администрации — Георгия Благодельского и Эдуарда Никрашевского.



За эти два месяца оба они утратили статус сотрудников аппарата правительства Мурманской области и соответственно, лишились зарплат, хотя есть примеры чиновников, по году сохранявшими свой статус даже будучи в СИЗО. Возможно, заявления об увольнении они подали через адвокатов. Возможно, в правительстве лежали их заявления по собственному с открытой датой. Но как бы то ни было, оба они остались без работы, с семьями, детьми (у того же Никрашевского их трое) и очень прожорливой статьей в семейном бюджете на оплату услуг адвокатов.



Совершая действия в интересах своего начальника Игоря Бабенко и губернатора Марины Ковтун, сегодня квалифицированные как уголовка, какой-либо помощи от бывших патронов они не получили.



Жена одного из фигурантов, предполагая, что вменяемые супругу эпизоды мошенничества останутся именно на нём, без перемещения фокуса внимания следствия на реальных коррупционеров, а супруг останется стрелочником, уехав в колонию в лучшем случае лет на пять, решилась на дерзкий шаг, который может полностью перевернуть расклад обвиняемых в уголовном деле. Женщина написала открытое обращение в адрес председателя СК РФ Бастрыкина и предоставила журналистам черную бухгалтерию, которую скрупулезно вел супруг.

25 сентября истекает двухмесячный срок содержания в СИЗО двух уже бывших сотрудников аппарата областной администрации — Георгия Благодельского и Эдуарда Никрашевского.За эти два месяца оба они утратили статус сотрудников аппарата правительства Мурманской области и соответственно, лишились зарплат, хотя есть примеры чиновников, по году сохранявшими свой статус даже будучи в СИЗО. Возможно, заявления об увольнении они подали через адвокатов. Возможно, в правительстве лежали их заявления по собственному с открытой датой. Но как бы то ни было, оба они остались без работы, с семьями, детьми (у того же Никрашевского их трое) и очень прожорливой статьей в семейном бюджете на оплату услуг адвокатов.Совершая действия в интересах своего начальника Игоря Бабенко и губернатора Марины Ковтун, сегодня квалифицированные как уголовка, какой-либо помощи от бывших патронов они не получили.Жена одного из фигурантов, предполагая, что вменяемые супругу эпизоды мошенничества останутся именно на нём, без перемещения фокуса внимания следствия на реальных коррупционеров, а супруг останется стрелочником, уехав в колонию в лучшем случае лет на пять, решилась на дерзкий шаг, который может полностью перевернуть расклад обвиняемых в уголовном деле. Женщина написала открытое обращение в адрес председателя СК РФ Бастрыкина и предоставила журналистам черную бухгалтерию, которую скрупулезно вел супруг.









Открытое обращение председателю СК Бастрыкину







Понимая незаконность распоряжений начальства, Благодельский вел бухгалтерию с 2012 года. Как будто знал, где упадёт и успел подстелить соломки. В предоставленном супругой архиве содержится колоссальный объем документов. На его полноценные изучение и анализ уйдут минимум полторы-две недели. Масштабы — невиданные. Механизм — циничнейший. Выгодоприобретатели — руководство Мурманской области и в первую очередь, вдохновители схемы: вице-губернатор Игорь Бабенко и глава региона Марина Ковтун.



Часть 1. Сбор денег



«Кошельком» стал счет государственного бюджетного учреждения «Управление делами правительства Мурманской области».



Деньги в этом кошельке собирались с трех источников:



1. Из областного бюджета на выполнение «государственного задания».

2. Доходов от ведения хозяйственной деятельности (в частности, сдачи в аренду недвижимости, принадлежащих областной казне)

3. Пожертвования. Именно пожертвования, поступавшие на счет управделами правительсва и стали многолетней кормушкой Игоря Бабенко и его давней приятельницы Марины Ковтун.



Как и с кого собирались пожертвования



Практически сразу с прихода Марины Ковтун к власти и появления Игоря Бабенко в правительстве был составлен перечень, цитирую, «основных финансово крепких коммерческих предприятий Мурманской области» — ТГК-1, Северсталь, СУЭК, «балтийский берег», газпромнефть, центргазстрой, МОЭСК, совхоз «Всходы коммунизма», «Русская аквакультура», Еврохим, Атомфлот, Акрон, Роснефть, Новапорт, Новатэк, ВАД, норильский Никель, РусАл, Мурманское морское пароходство и многие, многие, многие другие — не менее 40 организаций.



10 миллионов у РосЭнергоАтома, еще пять миллионов у ВТБ и три миллиона у МурманскПромСтроя.



Руководство этих организаций получало десятки обращений с просьбами оказания финансовой помощи. В них сообщалось о различных инициативах областного правительства, осуществление которых невозможно без пожертваний — день победы, 75 лет со дня прихода первого союзнического конвоя в Мурманск, лыжня дружбы, развитие детско-юношеского спорта, проведение мероприятий для сирот, инвалидов и ветеранов и т.д. и т.п.



Таких писем — десятки, меняются лишь запрашиваемые суммы. От ста тысяч рублей до двадцати миллионов рублей.



Какой бизнес равнодушно отреагирует на слова о «социальной ответственности», когда об этом регулярно

Руководство этих организаций получало десятки обращений с просьбами оказания финансовой помощи. В них сообщалось о различных инициативах областного правительства, осуществление которых невозможно без пожертваний — день победы, 75 лет со дня прихода первого союзнического конвоя в Мурманск, лыжня дружбы, развитие детско-юношеского спорта, проведение мероприятий для сирот, инвалидов и ветеранов и т.д. и т.п.Таких писем — десятки, меняются лишь запрашиваемые суммы. От ста тысяч рублей до двадцати миллионов рублей.Какой бизнес равнодушно отреагирует на слова о «социальной ответственности», когда об этом регулярно говорит действующий президент, а тут денег просит высшее должностное лицо субъекта федерации?



Как бы плохо не обстояли дела с планированием работы органов государственной власти Мурманской области, с планами по сборам на благотворительность и социальные проекты все было очень, очень хорошо.





Многие из компаний-«жертвователей» получили благосклонность и налоговые льготы — эти компании можно встретить в инвестиционных соглашениях правительства Мурманской области.



Часть 2. Траты



Освоение пожертвований



Как бы не назывались эти пожертвования, эти деньги всё равно становились государственными деньгами, поскольку поступали на счет государственного же учреждения.



Но деньги, собираемые под видом благотворительности тратились совсем не на инвалидов, ветеранов и сирот. Подавляющее большинство этих средств пошли на кутёж губернатора Мурманской области. Вот письмо начальника аппарата Игоря Бабенко к губрнатору Марине Ковтун по поводу использования средств внебюджетного фонда на новогодний корпоратив. И виза Ковтун





Наиболее ярким событием того корпоратива стало не выступление певицы ртом Ларисы Луста, а бесплатный перфоманс в исполнении Василия Пимина. Деньги благотворителей также тратились на оплату рыбалок, аренду вертолета для рыбалок, дизайнеров, салоны красоты, одежду и снаряжение для рыбалок, празднование собственных дней рождений и многое, много другое:





Подмена закупок



Помимо растрат благотворительных денег, существует схема «подмены» закупок. Через сайт госзакупок проводится какое-нибудь «автотранспортное обслуживание», но на самом деле приобретаются шкура медведя, варежки и шапочка. Или прокат оборудования на самом деле становится снегоходным костюмом для сыночка. И таких примеров сотни:

Помимо растрат благотворительных денег, существует схема «подмены» закупок. Через сайт госзакупок проводится какое-нибудь «автотранспортное обслуживание», но на самом деле приобретаются шкура медведя, варежки и шапочка. Или прокат оборудования на самом деле становится снегоходным костюмом для сыночка. И таких примеров сотни:



Также из этих средств оплачивались попойки в честь собственных дней рождений. Даже редкие траты губернатора на продукты оплачиваются из денег, собранных с жертвователей:









Вы и сами можете изучить фрагмент

Вы и сами можете изучить фрагмент финансового документа



«Довесок» к закупке



Еще одна схема — дописывание каких-то пунктов в договора на оказание услуг. Привозят коллектив барабанщиков, и в смету в последний момент дописывают два последних айфона. Губернатор же не лох, чтоб с моделью прошлого сезона ходить.



Тающие ряды защитников Ковтун могут заявить, что Никрашевский и Благодельский таким образом поправляли собственное материальное благополучие, и губернатор здесь ни при чем. Вот одно из писем Игоря Бабенко, в котором он выражает недовольство качеством подготовки писем с просьбами о благотворительных пожертвованиях, с которыми Ковтун предстоит идти по кабинетам просить денег.





Объем этих документов очень велик, чуть позже выложу ссылки на документы — можете изучить сами. А продолжение исследования этих материалов выйдет во вторник в полдень.





Первая публикация - издание Блогер51.com