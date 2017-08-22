 

Россию накрыла волна демографического кризиса

Российскую Федерацию накрыла мощнейшая волна демографического кризиса: по итогам первого полугодия 2017 года естественная убыль населения увеличилась в 4 раза и, впервые с начала 2000-х, не была компенсирована притоком мигрантов.

Согласно данным, которые приводит Росстат, с начала года в стране родилась 821 тысяча человек, а умерло - 940 тысяч. И, хотя смертность в целом сократилась, скорость падения рождаемости оказались в 5 раз больше, чем годом ранее. Естественная убыль населения по данным чиновников достигла 119,4 тысяч человек, что является абсолютным рекордом с 2011 года.

Если рассматривать ситуацию в среднем по стране, то получится, что смертность превысила рождаемость на 13%, однако региональная статистика близка к настоящей демографической катастрофе: почти в каждом третьем субъекте РФ (25 из 85) умерло людей в 1,5-2 раза больше, чем родилось.

Ранее в крупных городах ситуацию выравнивал растущий поток мигрантов, однако он сильно уменьшился в 2017 году на фоне экономического кризиса и сокращения числа доступных рабочих мест для приезжих.

Специалисты отмечают важную особенность - сокращение населения сильнее всего происходит в трудоспособном возрасте. По их прогнозам через 15 лет доля такого населения упадет до уровней, которые наблюдались после массовой гибели людей во Второй мировой войне. Об этом в интервью заявил директор института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский.

По мнению Вишневского, если сейчас на 100 работников приходится примерно 50 неработающих граждан, то к началу 2020-х годов этот показатель вырастет до 75, а к 2030-му - превысит 90. Это будет означать, что последним работающим гражданам придется содержать огромное число иждивенцев, а сферы здравоохранения и образования получат такую нагрузку, что справиться с ней может быть не под силу.

Эксперты единогласно призывают вкладывать как можно больше бюджетных средств в регионы, создавать приемлемые условия для развития экономики и благосостояния людей, особенно в центральной и северо-западной России.

К сожалению, на территории России немало регионов с площадью, превышающей размеры многих европейских государств, где уровень жизни де-факто соответствует беднейшим странам третьего мира.

В качестве примера можно привести ситуацию в Республике Тыва, где валовой региональный продукт на душу населения на 66% ниже, чем в среднем по РФ и составляет $2460 в год на каждого человека. Эти цифры соответствуют уровню таких государств, как Бутан, Гондурас или Папуа Новая Гвинея.

АПН следит за развитием событий.
 
 
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