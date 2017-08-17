 

Навальный обнародовал расследование о сыне-миллионере Дмитрия Пескова

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал сегодня новое расследование, которое он посвятил сыну пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. По словам Навального, сын Пескова Николай Чоулз ведет не имеет постоянной работы, однако ведет праздный образ жизни миллионера: летает частными самолетами, путешествует на яхтах, а также владеет роскошными автомобилями и квартирами.

Материал опубликован на сайте Навального и на YouTube. Речь идет о сыне Дмитрия Пескова от первого брака, который носит фамилию отчима-англичанина Чоулз.

В качестве доказательств ФБК приводит документы, из которых следует, что Чоулз отсидел год в английской тюрьме за грабеж и нападение на человека.

Навальный также утверждает, что у Николая Чоулза имеется дочь, на содержание которой он не желает платить алименты. Также имеется информация, что в 2014 году Чоулз избил собственную бабушку. ФБК приводит копии протоколов, судя по которым Чоулз только за последний год 116 раз нарушил правила дорожного движения.

АПН следит за развитием событий.
 
 
 
теги: Коррупция Алексей Навальный
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