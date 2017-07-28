Центробанк показал, кто в доме хозяин

Вступив в конфликт с Генеральной Прокуратурой вокруг банка "Югра", Центробанк решил не останавливаться. Сегодня стало известно о том, что ЦБ отозвал у "Югры" лицензию на осуществление банковских операций.

Не будем делать утверждений о том, прав ли ЦБ в своей оценке состояния "Югры" или нет.

Просто отметим, что при наличии публично представленного плана докапитализации банка со стороны его владельца, поданного в арбитраж иска об оспаривании действий ЦБ со стороны уже бывшего руководства банка и протестов Генпрокуратуры бескомпромиссная позиция ЦБ выглядит вполне однозначно. Эти люди явно не хотят разбираться по существу, они изо всех сил пытаются привести ситуацию в необратимое состояние.

Когда, допустим, человека убили - потом можно сколько угодно выяснять, правомерно его убили или нет. Но человечек уже мёртвенький. Тоже самое и с банками. Решение ЦБ - вопрос политический. Не было никакой необходимости отзывать лицензию именно сегодня, а не например, через месяц после разбирательств и согласований позиций заинтересованных сторон. Точнее, была, но только одна - показать, кто в доме хозяин.

Комментируя спор ЦБ и Генпрокуратуры, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что именно ЦБ осуществляет контроль за финансово-кредитной системой страны и работой коммерческих банков, а Кремль этим вопросом не занимается и вмешиваться в него не намерен.



Ну то есть Центробанк прогружает государственный бюджет выплатами на сто семьдесят миллиардов рублей, оставляет многочисленных корпоративных клиентов банка без средств чуть ли не на триллион рублей...А Кремль этим вопросом не занимается и вмешиваться в него не намерен. Вот то ли дело санкции, введённые США против Григория Лепса, удостоившиеся отдельного высказывания Владимира Путина!

Во всей этой истории нам непонятно только одно. Осознает ли отец общественного советника президента бизнес-ассоциации АВАНТИ Елизаветы Песковой, что такого сорта высказывание явным и недвусмысленным образом показывает - российская исполнительная власть не контролирует российскую экономику? Ну хорошо, допустим, Владимира Путина удовлетворяет роль военного вождя. Тем более, что вихри враждебные веют над нами, экономика-крепости и Крым вроде бы пока ещё наш, хотя та же Лиза почему-то давно уже в Париже, а не в Крыму.

Но, простите, а что, у нас теперь Центробанк соединил в себе функции исполнительной, законодательной и судебной власти в части "контроля над финансово-кредитной системой страны"? Других хозяев в доме нет?

Хорошо бы тогда раскрыть карты перед лохами, наконец. Объявить, официально и максимально громогласно, что примерно к выборам-2018 Россия пришла к такому состоянию дел, что в ней появился административный орган, имеющий полномочия закрывать чужой бизнес, конфисковывать чужие средства безо всяких судебных процедур. Что этот орган никем не выбран, никем, по сути дела не контролируется, но зато у него есть полномочия на основе собственных засекреченных соображений прикрывать не только банки, но и торпедировать бизнес десятков и сотен тысяч компаний, которые держат в этих банках свои счета.



Быть может, логичным окончанием предвыборной кампании стала бы отмена выборов и передача управления страной в это скромное и милое учреждение? Заодно и дармоедов из Правительства РФ можно сократить - все равно ЦБ уже показал, что может с успехом забирать себе его функции.