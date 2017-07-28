 

Банк «Югра» остался без лицензии

Банк России сегодня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Югра». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальных представителей ЦБ.

Несколько дней назад Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило о начале выплат пострадавшим вкладчикам банка. С 20 июля выплаты производят Сбербанк, «ВТБ 24», Россельхозбанк, «Открытие» и «Уралсиб».

Отметим, что вклады будут возмещаться в пределах 1,4 миллиона рублей.

АПН следит за развитием событий.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Владимир Коган получил банк «Уралсиб» за бесценок
» Центробанк отозвал лицензии у трех российских банков
» Центробанк лишил лицензий три банка
» Центральный банк лишил народ "Оптиума"
» Центробанк отобрал лицензии у трех банков
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
«Реинтеграция Донбасса» - псевдоинтрига для бесконечных переговоров

«Реинтеграция Донбасса» - псевдоинтрига для бесконечных переговоров

О чем шумите вы, немецкие турбины?

О чем шумите вы, немецкие турбины?

Основные причины кризиса мир-системы

Основные причины кризиса мир-системы

Ситуация в подмосковном Павлово: рейдерство вместо экологии

Ситуация в подмосковном Павлово: рейдерство вместо экологии

Эксперт: экологический шум в Истринском районе – прикрытие для рейдерства

Эксперт: экологический шум в Истринском районе – прикрытие для рейдерства

Вызов

Вызов

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Технологии Intel не отвечают базовым требованиям информационной безопасности?

  • 14:12
  • 309

Россия вышлет около 750 американских дипломатических сотрудников

  • 13:41
  • 351

Центробанк показал, кто в доме хозяин

  • 11:56
  • 254

Банк «Югра» остался без лицензии

  • 11:45
  • 241

Кремль готов назначить еще одного куратора интернета

  • 17:00
  • 687

СБУ обязали возбудить дело о госизмене Порошенко

  • 13:15
  • 620
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru