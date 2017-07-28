Банк «Югра» остался без лицензии

Банк России сегодня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Югра». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальных представителей ЦБ.





Несколько дней назад Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило о начале выплат пострадавшим вкладчикам банка. С 20 июля выплаты производят Сбербанк, «ВТБ 24», Россельхозбанк, «Открытие» и «Уралсиб».





Отметим, что вклады будут возмещаться в пределах 1,4 миллиона рублей.





АПН следит за развитием событий.



