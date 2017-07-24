Госдума РФ начинает борьбу с нематериальными взятками

В Госдуму РФ внесен новый закон, который расширяет понятие взятки. Чиновников, наконец, озаботил тот факт, что взятки могут носить и нематериальный характер.





С текстом законопроекта «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в целях усиления ответственности за коррупцию» можно ознакомиться на сайте Государственной думы.





Ожидается, что понятие взятки будет дополнено «услугами имущественного либо неимущественного характера, предоставлением имущественных либо неимущественных прав, иных неправомерных преимуществ».





Кроме того, депутаты предложили считать мелкое взяточничество преступлением средней тяжести, а не небольшой, как сейчас.





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