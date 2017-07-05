 

В России вступил в силу закон об обязательной регистрации беспилотников

В России вступил в силу закон об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов, сообщает агентство «Прайм».

Поправки к закону о летательных аппаратах распространяются на беспилотники массой более 250 граммов. Заниматься регистрацией дронов будет ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», подведомственное Минтрансу РФ.

Надо отметить, что беспилотные летательные аппараты в последнее время стали неотъемлемой частью политической жизни страны: только с их помощью, усилиями ФБК, можно получить представление о дворцах и усадьбах высокопоставленных чиновников.

АПН следит за развитием событий.
 
 
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