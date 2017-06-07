Миллиардеры все активнее бегут из России

Около трети из 500 российских богачей перестали быть налоговыми резидентами РФ, чтобы не декларировать свои офшорные активы в рамках нового закона о деофшоризации, принятого в 2014 году. Об этом сегодня сообщает агентство Reuters, опубликовав несколько интервью с российскими бизнесменами, юристами и чиновниками.





По словам владельца Норильского никеля Владимира Потанина, сам он остается налоговым резидентом России, однако, многие его коллеги сменили налоговое резидентство из-за закона о деофшоризации, сохранив при этом часть инвестиций в России.





Двое участников списка 100 богатейших бизнесменов РФ по версии журнала Forbes на условиях анонимности также подтвердили, что перестали быть налоговыми резидентами, чтобы не подчиняться новому закону.





Издание также отмечает, что помимо общего недоверия к государственным институтам состоятельные россияне отказываются от налогового резидентства из опасений, что раскрытие их офшорных компаний российским налоговым органам приведет к тому, что эта информация будет использована против них самих.





Напомним читателям, что новый закон о деофшоризации обязывает российских налогоплательщиков раскрыть свои КИКи и постепенно начинать платить налог на нераспределенную прибыль этих компаний.





По мнению экспертов, значение изгнанников, которые отказываются от налогового резидентства РФ, многократно усиливается тем, что существенная часть богатства нашей страны сконцентрирована в руках относительно небольшого числа людей. Издание Forbes оценивает состояние двухсот наиболее состоятельных россиян в $460 млрд, что примерно равно трети номинального ВВП РФ.





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