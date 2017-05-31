 

Навального обязали удалить фильм о Медведеве и опровергнуть обвинения против Усманова

Столичный суд обязал оппозиционера Алексея Навального удалить фильм «Он вам не Димон», который политик посвятил премьер-министру Дмитрию Медведеву. Это решение было принято сегодня по иску миллиардера Алишера Усманова.

Иск олигарха, которого Навальный обвинил во взятках Медведеву, рассматривался целых два дня. Все просьбы оппозиционера вызвать новых свидетелей и принять к рассмотрению документы, подтверждающие его правоту, были ожидаемо отклонены. В итоге суд принял сторону миллиардера.

«Иск Усманова удовлетворить. Признать порочащими сведения о даче взятки Медведеву, Шувалову, цензуре в «Коммерсанте» и все остальное. Обязать удалить сайт. Удалить и все остальные публикации и ролики в интернете и извиниться», - приводит суть решения суда пресс-служба ФБК.

Создатели фильма-расследования уже заявили, что ничего удалять не собираются.

Напомним читателям, что фильм «Он вам не Димон» набрал за три месяца более 21 млн просмотров. В нем с доказательствами рассказывается о целой сети некоммерческих фондов, связанных с Дмитрием Медведевым. По версии создателей фильма, на эти фонды записаны дворцы и яхты, которыми пользуется глава российского правительства.

АПН следит за развитием событий.

теги: Коррупция Алексей Навальный
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