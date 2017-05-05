 

Ура.Ру «защитилась» от правоохранительных органов

Сайт Ура.РУ переехал на зеркало URA.news: теперь при попытке зайти на Ура.РУ вы автоматически переправляетесь на сайт, расширение которого .news а не .ru

Зачем информационному агентству уходить в международную юрисдикцию и переезжать с домена, который привычен ее аудитории?  Вполне вероятно, что это связанно с тем, что олигархам Бикову и Боброву срочно понадобилось изменить структуру владения сайтом. Дело в том что две недели назад появилась подробная информация о том, что сайт Ура.ру записан на менеджеров Бикова и Боброва - имеющих двойное гражданство. По российским законам, иностранцы не имеют право владеть СМИ. 

И далее мы наблюдаем манипуляцию: регистрируется еще одно с похожим названием, и получается на него свидетельство ФС 77-65649.
 

Номер как видно отличается от прошлого и тоже действующего ФС 77 – 40726.

Сайт Ура. ру принадлежит иностранным гражданам, а сайт УРА Ньюс принадлежит менеджерам господ Бикова и Боброва, но по всей вероятности уже не имеющим иностранных паспортов. Закон о СМИ и конкретно его  Статья 9 «Недопустимость повторной регистрации» СМИ прямо запрещают подобные действия.

Так «зарегистрированное средство массовой информации не может быть повторно зарегистрировано в том же или ином регистрирующем органе. В случае  установления  судом  факта   повторной   регистрации законной признается первая по дате регистрация» , но это не останавливает Бикова и Боброва. Хотя в соответствии с законом (Статья 15) Роскомнадзор теперь в полном праве отозвать лицензию (признание свидетельства о регистрации недействительным производится при повторной регистрации данного средства массовой информации).

Если же не учитывать закон, то технология переезда домена проста, каждый айпи адрес посетителя Урa.Ру  - фиксируется командой Ура.ньюс, вероятно чтобы позже, после того как домен будет заблокирован государством, открыть «новый - старый» сайт и прорекламировать его своим постоянным читателям. Схема весьма сомнительная и возможно также попадающая под ряд статей Уголовного кодекса, но испугать она может разве что рекламодателя. Вероятно поэтому, уже несколько лет ООО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ МЕДИАКОМПАНИЯ» активно напитывается из денег, которые уральские потребители платят за электричество и тепло. 

И здесь хитрая схема Бикова и Боброва может дать юридический сбой второй раз. 

Если посмотреть на список основных контрактов ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания», то можно заметить, что 6 из 9 компаний подпитывающих ООО «Сибирско-Уральский медиахомпании» деньгами  - принадлежат в конечном счете тем же австрийским фирмам, на которые было записаны активы Бикова и Боброва. Финансирование СМИ из иностранного источника, должно так же фиксироваться в Роскомнадзоре. Ура.ру подобного уведомления не подавал.
 
 

Следовательно, в очередной раз активы свободолюбивых австрийских подданных под угрозой. И косметический переезд, скорее вредит сайту электроолигархов, а не защищает их от вероятности применения к ним законов Российской Федерации. 
 

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APN.ru