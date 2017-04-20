Помогут ли хитрые схемы владения обойти российское законодательство?

О том, как URA.RU оказалось в распоряжении иностранцев… да так и остаётся





Вопрос, вынесенный в заголовок статьи, в 2017-ом году совершенно не празден.

Так же как не праздной вообще является тема о финансировании якобы "независимых СМИ" за счёт средств, полученных в процессе сбора пресловутой коммуналки. Это на фоне то постоянных скандалов с ценообразованием и ограблением потребителей в этой сфере.





Вопрос о том, что URA.RU в некоторый момент перешёл под контроль австрийскоподданых, сам по себе особой тайной ни для кого не был – об этом даже такое известное издание как Коммерсантъ в своё время упоминало.





Намного более интересные детали, оставшиеся скрытыми для публики – это то, что сами по себе "австрийскоподданые" – сплошь бывшие россияне местечково-олигархического разлива, да и сам факт своего происхождения они, кажется, считают своеобразным оправданием для того, чтобы нарушать изменившееся за эти годы российское законодательство о СМИ.





В самом деле – раньше российскими СМИ можно было владеть иностранцам, а теперь владение значимой долей им запрещено. Но если нельзя, но очень хочется, то можно. Особенно, в ситуации, когда ещё совсем недавно лежала в кармане наша краснорожая паспортина… Кажется, именно в этой логике действовали некие Биков и Бобров, которых ряд СМИ действительно называют мелкими олигархами.





Менеджмент одной из крупнейших отечественных энергокорпораций, СТС, как выяснили журналисты в процессе расследования, в документах самой компании постоянно проходит как австрийскоподанные.





Не криминал совершенно. Но если сопоставить этот факт с тем, что именно этим людям приписывают контроль над URA.RU…





Судите сами, в от структура владения СТС:





Фактическое владение теплораспределением ряда крупнейших областей России принадлежит четырём странным конторам, расположенным по одному и тому же юридическому адресу… в отеле.





Именно эти мутные, непрозрачные структуры – основные выгодоприобретатели завышенных энерготарифов Екатеринбурга, и кратного роста тех же тарифов в Тюмени…





Интересная деталь.





Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Биков и Бобров получили Австрийское гражданство - причиной получения были инвестиции (в том числе в Отельное дело).

Не в тот ли отель они вкладывали деньги?





Позже прокуратура Австрии обвинила Бикова и Боброва во взятках, и подала на лишение Бикова и Боброва гражданства Австрии. Чем закончилось судебная тяжба – мы не знаем, но, подозреваем, что олигархи сумели всё же отбиться от атаки в местном суде.





Как бы то ни было, владеть российской энергетикой иностранцам не запрещено. Но иные пересечения становятся чрезвычайно интересными и принуждают журналистов копать глубже.





Мы и копнули. Ниже – данные о лицах, связанных с указанными 4 фирмами:





В компании Энерджи НЕТ холдинг (которой согласно Спарку принадлежит 29 процентов акций группы СТС) работает всего 4 человека. Уставной капитал 6 миллионов евро, что совсем немного для крупнейшего холдинга, но достаточно для получения гражданства Австрии.

Владельцем компании назван Юрий Зверев - его гражданство указано как Австрия.





Юрий Зверев - давний партнер Бикова и Боброва. Он член совета директоров Агропромкредитбанка, Корпорации СТС, президент пенсионного фонда И так далее и тому подобное...





С 2006 года Юрий Зверев 1953 года рождения - был председателем совета директоров ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», Генеральный директор Энергетического фонда "Фонд развития региональной энергетики", г. Тюмень





С 1 июля 2006 года ОАО «Курганэнерго» работает в качестве Распределительной сетевой компании края. С 2008 по 2013 год принадлежала ОАО «МРСК Урала». Напомним что австрийская фирма принадлежащая Звереву была зарегистрирована в 2005 году. В декабре 2012 года ООО «Корпорация СТС» (совладельцем которого является Юрий Зверев как следует из австрийских документов), заявило о намерении консолидировать 100% акций ОАО «Курганэнерго».





Соответствующее разрешение она получила у Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Был ли при получении разрешения учтён конфликт интересов - при котором топ-менеджер компании с государственным участием - покупает компанию в качестве Австрийского гражданина - не совсем ясно.





Интересная деталь. «Контролером» компании, которой принадлежит большая часть энергетики - указана Александра Бергер.





Забавная деталь: некий Михаил Бергер известен в определённых кругах как автор книги «Крест Чубайса».





В принципе это не так уж плохо – одной, так сказать, рукой, разоблачать реформы Чубайса, а другой – пожинать их плоды. Хотя, конечно, остаётся вероятность, что это всё просто совпадение, и что упомянутые люди – вовсе не муж и жена, а, например, случайные однофамильцы или даже потерявшиеся в детстве, прямо как в индийских фильмах, брат и сестра – которых злая судьба через годы толкнула по разные стороны баррикад.

Возможно - Александра Бергер когда-нибудь споёт и станцует нам, как это принято в индийских фильмах, процесс превращения активов государственного менеджера в активы австрийского гражданина. Тоже как австрийский автор так как ее гражданство в полученных нами документах так же указано как AUSTRIA.





Следующая фирма которой принадлежит 27 процентов СТС - "OST" Energy Holding AG, Vienna, Crefo number: 9110449724





Здесь так же работает всего 4 человека. На должности контролера здесь работает русский гражданин Артем Биков. Вероятно, суд с Австрией по поводу «Взятки при получении гражданства» закончился неудачно.





Интересно другое, председателем совета директоров согласно данным Австрийского реестра является австрийская гражданка - Татьяна Черных.





Человек с таким же именем много лет работает правой рукой того же самого Артема Бикова в России. И эталонное "Внезапно!" - именно ей принадлежат согласно данным SPARK-Интерфакс большая часть URA.RU.





Закон запрещает иностранным гражданам владеть крупными пакетами акций СМИ. Но, кажется, отдельные австророссияне считают, что им этот закон – не указ, и что факт рождения в российском гражданстве в их случае – важнее факта пребывания в австрийском.





Практика, однако, показывает, что у российских государственных органов на этот счёт иное мнение. Есть и прецеденты – например, недавно ФАС обращалось к главному редактору и совладельцу Радиостанции "Эхо Москвы" с просьбой предоставить данные о наличии второго «гражданства». Будет ли в данном случае подобное обращение - покажет время.





На приведённой ниже диаграмме – схема владения изданием URA.RU. Кажется, она в чём-то совпадает с диаграммой истечения собираемых с населения за тепловую энергию средств, то ли энтропийно рассеивающихся в окружающем пространстве, то ли, при посредничестве таинственных демонов Максвелла конденсирующихся в чьих-то карманах.



