Homeland Дональда Трампа

В ходе феерической — иначе и не скажешь — предвыборной кампании в США 2016 года меня часто спрашивали: ну за что так ненавидят Дональда Трампа в Вашингтоне? Почему его пытается очернить пресса и стремятся подставить спецслужбы? Чем он так опасен?

Нам, русским людям, было очень приятно думать, что всё дело в желании несистемного республиканца наладить отношения с Россией. Мол, политический истеблишмент США состоит исключительно из русофобов, и любой, кто попытается сблизиться с нашей страной, будет подвергнут остракизму. Причем никакое волеизъявление избирателей, никакая угроза терроризма не заставит Вашингтон пойти на сотрудничество с Москвой.

Казалось бы, дальнейшее развитие событий только подтвердило эту версию. Предвыборный штаб Трампа, его переходную администрацию и сотрудников западного крыла Белого Дома (после инаугурации 20 января) пытались скомпрометировать именно «русскими связями». За это лишился своего поста советник по нацбезопасности Майкл Флинн и чуть было не пострадал генеральный прокурор Джефф Сешнс.

Когда Большой Дональд въехал в Белый Дом, сотрудники госдепартамента, спецслужб, административный персонал исполнительной власти и почти всех федеральных ведомств начали массовую кампанию против своего босса, организовав множество утечек секретной информации в СМИ.

Этим, впрочем, дело не ограничилось. Вашингтонская бюрократия почти открыто саботировала все нововведения президента, в чем им помогали Конгресс и либеральные судьи федеральных округов.

Дональд Трамп столкнулся с «глубинным государством» (американцы его называют «deep state») — неизбираемой элитой спецслужб и внешнеполитического ведомства, находящейся в постоянном взаимодействии с мейнстримной прессой и поддерживаемой многочисленными лобби, в том числе иностранными.

У этого «государства» есть своя внешнеполитическая повестка, которая не менялась по крайней мере с конца 1940-х. Считается, что вызов им в новейшей истории бросали только Джон Кеннеди и Ричард Никсон. Но мы все хорошо знаем, чем закончилась политическая карьера этих государственных деятелей — один из них был убит, второго с

позором отправили в отставку.

Свои «терки» с разведсообществом и госдепом были и у Рональда Рейгана, но «ковбой с золотым кольтом» оказался хитрым и расчетливым игроком — он делал все, что хотел и при этом каждый раз убеждал силовые ведомства, что следует их рекомендациям.

Рейгану отчасти повезло. Он пришел к власти в период самого жесткого противостояния между СССР и США. Его избиратель не имел ничего против антисоветского пафоса президента, тем более, что он был основан на его религиозных убеждениях. А когда «ковбой» пошел на сближение с Москвой, послав куда подальше советы так называемых «внешнеполитических консерваторов», они уже ничего не могли поделать — президент стал героем нации, прижизненным памятником самому себе.

У Дональда Трампа изначально задача была многократно сложнее. Он выиграл выборы на антиистеблишментном пафосе, подняв на флаг лозунг «Америка прежде всего». Его избиратель, может быть, и не очень разбирался в хитросплетениях ближневосточной и восточноевропейской политики, но отчетливо услышал от своего кандидата обещание перестать использовать деньги налогоплательщиков на военные интервенции за рубежом и содержание неэффективных международных структур вроде НАТО.

В своей инаугурационной речи Большой Дональд сказал «Я не буду президентом мира. Я буду президентом Соединенных Штатов Америки». Он пообещал «осушить вашингтонское болото» и перестать поддерживать многих союзников за рубежом, которые слишком долго пользовались американским «зонтиком», исправно перечисляя деньги в лоббистские конторы в столице США.

А когда в СМИ появились новые «разоблачения» о «русском следе», Трамп прямо заявил, что они сфабрикованы теми же людьми, что втянули США в иракскую авантюру в 2003 году.

Пресса, либеральная общественность, профессиональные ястребы (вроде сенаторов Маккейна и Грэма), вашингтонские бюрократы не на шутку встревожились. Против 45-го президента Соединенных Штатов была развязана беспрецедентная аппаратно-информационная война.

Поскольку все попытки хоть как-то подвести Дональда под импичмент провалились, ему стали угрожать, не брезгуя при этом намеками на возможный компромат на семью. Были озвучены два предупреждения: (А) не стоит воевать с прессой и (Б) небезопасно перечить разведсообществу.

Трамп предпочел сделать неожиданный маневр вместо лобового столкновения со своими недоброжелателями. Он произвел перестановки в своем совете по нацбезопасности, выдвинув на руководящие посты представителей вашингтонской «партии войны» во главе с генералом Макмастером, а также нанес столь вожделенный неоконами и прочими американскими ястребами удар по правительственным военным объектам в Сирии.

Как новый президент заокеанской сверхдержавы будет выходить из этого крутого политического виража, покажет время. Но его «первый нормальный поступок» — а именно так запуск 59-ти «Томагавков» по Сирии и был расценен мейнстримными СМИ — вызвал вздох облегчения во всем Вашингтоне.

Почему? Разве это не тот же самый Трамп? Разве не размечаются уже участки под стену на южной границе США, а генпрокурор Сешнс не начал «трамбовать» нелегальных иммигрантов? Разве не проведен в Верховный Суд консерватор-конституционалист Нил Горсич, и не отменены многие административные и экологические ограничения на бизнес?

Тем не менее, многие издания, которые раньше каждый день изобличали Трампа, его сторонников, советников и семью во всех смертных грехах — и лучшим примером в этом плане является газета The New York Times, — вдруг нашли «что-то хорошее» и в самом президенте, и в его окружении, и даже в его избирателях.

Почему же отлегло от сердца у «трампоборцев», включая «нашего милого друга» Маккейна?

Пожалуй, лучший ответ на этот вопрос, как это часто бывает в Америке, дает «фабрика грез». В те же дни, когда разворачивались драматические события в Совбезе ООН, в небе над Сирией и в Вашингтоне, на экраны вышел заключительный эпизод шестого сезона одного из лучших сериалов последнего времени «Родина» (Homeland).

Первоначально совместный продукт Showtime и Fox-21 был франшизой израильского телепроекта «Пленники», но со временем стал самостоятельным политико-шпионским триллером, весьма остро и своеобычно интерпретирующий художественным языком события, происходящие на международной арене.

В шестом сезоне события разворачиваются вокруг избранного президента Элизабет Кин, которой в меру своих сил пытается помочь главная героиня сериала, бывшая сотрудница ЦРУ Кэрри Мэттисон.

На первый взгляд Кин кажется полной противоположностью Дональду Трампу. Начать хотя бы с того, что она женщина… Кроме того, избранный президент выступает за сохранение иранской ядерной сделки, повышение налогов и «зеленую энергетику», но по большому счету это лишь антураж.

Несмотря на то, что, в отличие от Трампа, она пришла в Белый Дом, имея за плечами опыт работы в Сенате, ее считают бунтаркой и несистемным политиком. Она тоже хочет «осушить вашингтонское болото», хотя конкретно этих слов и не говорит.

Элизабет Кин сразу же после избрания начинают «обрабатывать» спецслужбы, подсовывая ей «правильных» кандидатов в члены администрации и навязывая свое видение ближневосточной проблематики. Одним словом, ее пытаются «приручить». Группа высокопоставленных сотрудников спецслужб во главе с интриганом и мастером «черных операций» Даром Адалом даже подсовывают избранному президенту «липу» о том, что Тегеран начал закупку ядерного оружия в Северной Корее.

Кин сомневается в искренности силовиков и разоблачает их «хитроплан», во многом благодаря главной героине. Тогда против нее разворачивается широкая политико-информационная кампания. По улицам крупнейших городов ходят демонстранты с лозунгом «Это не мой президент!» (что является полной калькой со слогана антитрамповских протестов), а пресса и интернет-тролли, которыми дирижирует ЦРУ, выливают на Элизабет Кин ушаты грязи. Оскорбляют и память ее сына, погибшего на Ближнем Востоке.

В какой-то момент Дар Адал прямо говорит новому лидеру США, что воевать со спецслужбами — плохая идея, а Кин в сердцах обещает его посадить. В конце концов у Адала все выходит из-под контроля. Он хотел лишь надавить на несговорчивого лидера, но его соратникам по заговору уже кажется этого мало. Дело доходит до покушения на избранного президента, в ходе которого она чудом выживает.

После инаугурации начинаются самые настоящие репрессии против спецслужб, сотрудников госдепа, конгрессменов и всех госслужащих, которые хоть каким-то боком имели отношение к «вашингтонскому болоту». Арестованы тысячи людей, включая патрона Керри Мэттисона Сола Беренсона, который помог Кин в критический момент. И когда Керри приходит к президенту, пытаясь остановить чистки, ее попросту лишают пропуска в Белый Дом. Главная героиня с ужасом смотрит на здание Капитолия, откуда продолжат выводить конгрессменов в наручниках. Занавес.

Качественные американские фильмы и сериалы, пусть и описывающие некую альтернативную реальность, почти всегда имеют актуальный политический месседж. Начало «Родины» было целиком посвящено хитросплетениям «иранской разрядки», инициатором которой выступил Барак Обама. Теперь же нам рассказали весьма захватывающую и с художественной точки зрения достоверную историю о репрессиях против силовых ведомств и Конгресса, осуществленных несистемным политиком, которого пытались «приручить», но так и не смогли — перегнули палку, сильно обидев «наездами» на семью.

Я думаю, фобии американского истеблишмента создателями сериала изображены весьма точно.

Когда Дональд Трамп произносил свою жесткую инаугурационную речь, очень многие «вершители судеб» в Вашингтоне всерьез испугались. Некоторые эксперты до сих пор полагают, что в какой-то момент новый хозяин Белого Дома начнет мстить всем тем, кто плел против него интриги и заговоры.

Пока что, в отличие от реальности «Родины», президент поверил (или сделал вид, что поверил) в ближневосточную «липу» — в применение Башаром Асадом химического оружия. Он приблизил к себе сторонников жесткой линии и продемонстрировал «решимость», отдав команду на запуск крылатых ракет по Сирии.

«Глубинное государство» впервые с ноября 2016 года почувствовало, что опасность отступила.

Но на месте «победителей» я бы не стал расслабляться. Большая месть Большого Дональда, вполне возможно, все еще впереди. Вряд ли Трамп просто сдался и позволил затащить себя в бушевско-клинтоновскую колею. У него все еще есть возможности для маневра. И чем дольше его принуждают к действиям, которые ему не нравятся, тем сильнее будет ответная реакция, когда у президента появится возможность расправиться с «глубинным государством».

Возможно, дело не дойдет до «американского 1937 года», как это описано в упомянутом мной сериале, но «в случае чего» ничего хорошего вашингтонским бюрократам ждать от нового президента не стоит. Это Буш-младший позволил выйти сухими из воды всем тем, кто вручил Коллину Пауэлу пресловутую пробирку. Трамп устроен иначе — об этом свидетельствует вся его биография.

А это значит, что «приручением» Дональда дело не ограничится. Его будут продолжать атаковать — просто из страха репрессий. Но это значит также, что и президент не успокоится, получив хорошую прессу за свой сирийский демарш.

Одним словом, пик политической борьбы в США далеко не пройден. Все самое интересное еще впереди.