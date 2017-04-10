Репрессии-2017. Политические уголовные дела фабрикуются практически в прямом эфире

МОСКВА. Фантастические по степени наглости и правового нигилизма действия так называемых правоохранительных органов в деле преподавателя математики Дмитрия Богатова не стали зловещим сюрпризом ни для кого, кроме родных и близких Дмитрия.

После того, как суд отказался заключить его под стражу за призывы к организации массовых беспорядков, вероятность того, что "защитники конституционного строя" подготовят какую-то дополнительную пакость оценивалась как весьма высокая. Так и произошло.

СКР возбудил против Богатова дело о призывах к терроризму. Правда, по сведениям его адвоката, призывы размещались в сети интернет не от имени самого Богатова, а от имени некоего "Айрата Баширова", подключённого к Интернет через анонимизирующий канал VPN, размещались они в Интернет в те моменты, когда сам Богатов, под видеозапись занимался спортом и покупал продукты в магазине, размещались они после ареста Богатова...

Но, как догадывается редакция АПН - если Родина (в лице отдельных сотрудников) прикажет - у нас террористом становится любой. Не на деле, так хоть по бумагам.

Мы искренне уверены в том, что Дмитрий Богатов не имеет никакого отношения к терроризму. Что эта история останется в прошлом печальным недоразумением, что извинения будут принесены, невиновный отпущен, а виновные в подтасовке материалов уголовных дел понесут заслуженное наказание.

Хочется рассчитывать, что за прошедшие 80 лет наша Страна, Общество и непосредственные начальники тех, кто осуществил эту акцию хоть чему-то научились.

Например тому, что не нужно выпускать такого джина из бутылки.