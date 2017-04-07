Программное обеспечение и 3D-технологии как основа человеческой жизни

Сейчас уже начали забывать о том, что помимо продавцов и производителей, есть ещё потребитель, покупатель. Покупательский спрос, которого продавцы – производители стараются всеми силами контролировать и управлять им. Чем дальше, тем такое управление становится всё более полным и всеобъемлющим.

Однако собственные интересы покупателя – потребителя никуда не исчезли. Они так же, вслед за интересамирыночных игроков, становятся всё более самостоятельными и чётко сформулированными. Тем более, что многие покупатели так же изо всех сил стремятся стать продавцами – производителями.

И в этом им усиленно помогают новейшие технологии.

К тому же сложившаяся к настоящему времени экономика становится всё менее эффективной, всё больше усилий тратит не на «результат», а на «подпорки» для сохранения и поддержания своей громоздкой, чрезвычайно затратной инфраструктуры. В лабиринтах которой безвозвратно теряется всё больше энергоресурсов, другого сырья, финансовых средств и интеллектуальных усилий.

В одном сравнительно небольшом помещении или нескольких помещениях может работать не только 3D- принтер, но и минилиния для переработки различных минеральных и органических веществ в материал для работы такого 3D- принтера. Такой органический материал при более грубой обработке, так же может служить для производства топлива, применяемых в печах, основанных на тлении.

Со временем на 3D- принтере можно будет напечатать и линию для производства его самого, солнечные панели, ветрогенераторы и многое другое. Конечно, для этого нужен будет весьма совершенный и многофункциональный 3D- принтер, либо сразу несколько таковых.

Аргентинцем Гастоном Аккарди уже создан сверхдешевый 3D- принтер для печати металлом, дешевизну обеспечивает «традиционная» металлизация электрическим способом. Активно используются смеси металлов и неметаллических элементов (например, латунь как сплав меди и цинка). Для 3D-принтинга такие сплавы пропускаются через экструдеры и наматываются на катушки подобно нити. Нержавеющая стальиспользуется в порошковом виде. Формы сплавляются вместе с использованием жидких связующих элементов и затем затвердевают под воздействием высоких температур. Не ржавеет.

Активно применяются цементные полимеры, керамический порошок, Штукатурка помещается в строительный отсек 3D принтера в виде сухого порошка. Затем экструдерные головки смачивают порошок, размещаемый в форме, связывающими жидкостями пласт за пластом. Песок может быть переплавлен в стекло при наличии достаточно мощных нагревательных источников. Так, для получения нескольких стеклянных объектов была использована экспериментальная солнечная батарея. Гипсовый порошок (также известный как алебастр) для последующего изготовления из него предметов с помощью лазера. Соль – экспериментальный материал для 3D-принтинга. Насыщенные растворы соли распыляются на основу. По мере испарения воды, соль формирует основу объекта. Дерево используется в пульповых растворах в экспериментальных процессах. Наслоение форм создает интересные эффекты[i].

Определённые сложности в применении некоторых технологий представляет необходимость обеспечить нужный нагрев и значительные энергозатраты. Развитие многофункциональности недорогих и небольших 3D- принтеров засчёт более разнообразных температурных режимов позволит более получать разнообразную продукцию из простых обиходных материалов, вроде штукатурки. Многообразие использования наиболее простых материалов неизбежно будет быстро расширяться.

Хотя немалая часть усовершенствований будет доступна лишь тем, кто будет располагать достаточным количеством электроэнергии. Так же для самых разных целей надо существенно повышать ёмкость аккумуляторов и скорость их зарядки.

Максимальное использование вторичного сырья, добываемого из отходов, позволит резко сократить использование продуктов металлургических и химических производств непрерывного цикла, а так же топлива, получаемого из углеводородов. Возможно, его научатся получать для определённых целей мелкими порциями также из вторсырья.

Ещё более важно программное обеспечение для разного типа производственных процессов. Либо программы – конструкторы, которые помогут создавать непрофессионалу нужные для него производственные программы в зависимости от потребностей.

При этом нужны разные конструкторы для программ разного типа. Крайне важно избежать зависимости от продукции одного производителя. Что не получилось как с производством на Западе различных «умных домов», которые ставят под полный контроль своих жильцов.

Конечно, для всего этого предстоит сделать ещё множество новых инженерных разработок. Но теоретическая основа для них уже давно есть.

Конечно, если многое люди будут производить «на месте», объёмы рынка сократятся. Однако он никуда не исчезнет – за пользование программами – конструкторами, её установку, также надо будет платить. Точно также – за отдельные программы по производству чего либо.

Таким образом, основной ценностью, кроме некоторых видов сырья для 3D-устройств, станет программное обеспечение. Которое имеет все шансы стать основой социальных связей. Производитель программного контента сможет получать значительную часть конечного продукта.

Не говоря уже о том, что от наличия возможности пользоваться цифровыми технологиями уже почти полностью зависит получение необходимой информации, знаний. Они абсолютно необходимы для обучения чему-либо, медицинского обследования, научной и конструкторской работы.

Производство и распределение программного обеспечения, контроль за ним, постепенно превращается в основу жизнедеятельности человеческих сообществ. Которые уже постепенно «стягиваются» вокруг производства необходимого контента.

Кроме него столь же важным продолжает оставаться наличие воды и воздуха.