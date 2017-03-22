Миллиардеры, попавшие под санкции, освобождены от уплаты налогов
- 22.03.2017, 19:53,
- Новости
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Государственная Дума РФ сжалилась над самой незащищенной категорией населения - российскими олигархами - и полностью освободила их от уплаты налогов. Теперь миллиардеры, которые попали под санкции, смогут не отчитываться о доходах и не платить налоги в России.
За документ, разумеется, активнее всего голосовали депутаты от Единой России, которые имеют конституционное большинство. ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» выступили против законопроекта.
Отметим, что основными выгодоприобретателями принятого закона стали приближенные к Владимиру Путину олигархи, чей бизнес оказался под ударом западных санкций из-за близких отношений с главой государства. Такими бизнесменами, например, являются короли госзаказа Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг.
АПН следит за развитием событий.