Миллиардеры, попавшие под санкции, освобождены от уплаты налогов

Государственная Дума РФ сжалилась над самой незащищенной категорией населения - российскими олигархами - и полностью освободила их от уплаты налогов. Теперь миллиардеры, которые попали под санкции, смогут не отчитываться о доходах и не платить налоги в России.





За документ, разумеется, активнее всего голосовали депутаты от Единой России, которые имеют конституционное большинство. ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» выступили против законопроекта.





Отметим, что основными выгодоприобретателями принятого закона стали приближенные к Владимиру Путину олигархи, чей бизнес оказался под ударом западных санкций из-за близких отношений с главой государства. Такими бизнесменами, например, являются короли госзаказа Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг.





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