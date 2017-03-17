Лимонов стал замечательным при жизни

21 марта в Москве пройдет презентация

основателя партии "Другая Россия" Эдуарда Лимонова в серии ЖЗЛ авторства его давнего соратника и товарища Андрея Дмитриева (литературный псевдоним - Балканский). Критики уже назвали её "нацбольским эпосом" и "учебником по, которому будут изучать историю России конца XX - начала XXI века", а герой книги отметил, что "многое почерпнул о партии и о себе, чего я не знал, или забыл, а Дмитриев знал и не забыл" и "нацболы больше Пушкина, и больше декабристов, если присмотреться, по тому влиянию, которое оказали на российское общество". Мероприятие пройдет в "Библио-глобусе на Лубянке

, начало - в 18.30.