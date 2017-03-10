Депутатов Госдумы не интересуют яхты, замки и виноградники Медведева

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ежегодно выступает перед Госдумой с отчетом о своей проделанной работе. Обычно это происходит весной. Кроме своего доклада, премьер будет отвечать на вопросы, которые заранее готовят ему депутаты.





сожалению, скорее всего, ни один депутат не собирается задавать Медведеву неудобные вопросы, связанные с недавним коррупционным скандалом В этом году фракции Госдумы приготовили Медведеву 20 вопросов, о чем сообщает в своем материале газета «Коммерсант» . В основном они касаются социальных и экономических тем. К





Напомним читателям, что неделю назад Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм-расследование , посвященное премьер-министру. По версии ФБК, Медведев через сеть благотворительных фондов фактически владеет несколькими усадьбами, яхтами и виноградниками в России и Италии.





Официальных комментариев от властей было всего три: от пресс-секретаря главы правительства Натальи Тимаковой, пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и генерального секретаря «Единой России» Сергея Неверова. Все три пламенных выступления свелись к оскорблениям в адрес Навального. По словам чиновников, бредовое творчество уголовника и непопулярного оппозиционера не достойно ни комментариев, ни какого-либо внимания вообще.





Лишь немногие крупные СМИ России упомянули о расследовании вокруг многомиллиардных активов Дмитрия Медведева. Это еще раз доказывает тот факт, что в российской прессе действует жесткая цензура.





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