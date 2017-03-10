 

Депутатов Госдумы не интересуют яхты, замки и виноградники Медведева

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ежегодно выступает перед Госдумой с отчетом о своей проделанной работе. Обычно это происходит весной. Кроме своего доклада, премьер будет отвечать на вопросы, которые заранее готовят ему депутаты. 

В этом году фракции Госдумы приготовили Медведеву 20 вопросов, о чем сообщает в своем материале газета «Коммерсант». В основном они касаются социальных и экономических тем. К сожалению, скорее всего, ни один депутат не собирается задавать Медведеву неудобные вопросы, связанные с недавним коррупционным скандалом

Напомним читателям, что неделю назад Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм-расследование, посвященное премьер-министру. По версии ФБК, Медведев через сеть благотворительных фондов фактически владеет несколькими усадьбами, яхтами и виноградниками в России и Италии.

Официальных комментариев от властей было всего три: от пресс-секретаря главы правительства Натальи Тимаковой, пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и генерального секретаря «Единой России» Сергея Неверова. Все три пламенных выступления свелись к оскорблениям в адрес Навального. По словам чиновников, бредовое творчество уголовника и непопулярного оппозиционера не достойно ни комментариев, ни какого-либо внимания вообще.

Лишь немногие крупные СМИ России упомянули о расследовании вокруг многомиллиардных активов Дмитрия Медведева. Это еще раз доказывает тот факт, что в российской прессе действует жесткая цензура.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Правительство Коррупция
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