Топ-менеджеров «Роснефти» в очередной раз осыпали наградами

Президент России Владимир Путин наградил топ-менеджеров компании «Роснефть» орденами и медалями «за выдающийся вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».





Премирование лучших сотрудников нефтяной монополии государственными наградами - это уже сложившаяся традиция. В 2015 году президент наградил 19 менеджеров «Роснефти», среди которых оказался сын главы компании Иван Сечин.

25-летний представитель «золотой молодежи» получил из рук Владимира Путина медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд», что вызвало немалый общественный резонанс.





Надо отметить, что всего члены правления «Роснефти» заработали в 2016 году 3,696 млрд рублей. Проведя несложные вычисления и разделив доход на 10 человек (именно столько входит в правление монополии), получаем, что каждый из этих людей заработал около 369 млн рублей.





Зарплата топ-менеджеров составила 572,275 млн рублей без учета премий, снизившись на целых 16% по сравнению с 2015 годом, вот премиям понизиться не дали - они сохранились на уровне 2,006 млрд рублей.





АПН следит за развитием событий и продолжает радоваться тому, что за бесконтрольное освоение бюджета и нефтяной ренты в России можно стать орденоносцем. Родина должна знать своих героев!



