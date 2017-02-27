Анатомия предательства

Два депутата Государственной Думы шестого созыва Денис Вороненков (фракция КПРФ) и Мария Максакова (фракция ЕР), в декабре 2016 года выехали в Украину и приняли украинское гражданство. В политических российских и международных кругах это вызвало большой резонанс. Претензии, как в таких случаях водится, диаметрально противоположные. Государственная Дума, партийные фракции в ней, патриотическая элита страны осуждают перебежчиков и обвиняют их в предательстве. Радикально- либеральная оппозиция, вместе с апологетами порошенковского режима в Украине и за её пределами, поддерживают перебежчиков, сочувствуя им за те якобы непростые переживания, которые им пришлось перенести, находясь в логове т.н. «русских оккупантов».

Цель моей статьи состоит не в том, чтобы отвергать или поддерживать эти претензии. Задача публикации мне видится совсем в другом: понять анатомию предательства в России. Ведь Вороненков и Максакова не с Луны к нам свалились, они активные и признанные членытой части нашего общества, которая называется национальной элитой. Мария Максакова достойно продолжает творческую династию своей гениальной бабушки Марии Петровны Максаковой (Сидоровой), народной артистки СССР и не менее знаменитой мамы актрисы Людмилы Максаковой, народной артистки РСФСР. Она успешно сочетает творческую деятельность с общественной и политической работой, до недавнего времени входила в Народный фронт, возглавляемый Говорухиным, боготворила В.В. Путина, поддерживала все его инициативы и рукоплескала присоединению Крыма к России. Благодаря этому стала депутатом Госдумы от Астраханской области (малая родина её бабушки).

Под стать ей и Денис Вороненков, совместная депутатская жизнь с которым привела её к единственному официальному браку. Денис Вороненков, конечно, личность менее известная, может оттого, что будучи публичным политиком, не позволяет себе быть публичным человеком. О нём известно только то, что родился он в 1971 году в г. Горьком, учился в суворовском училище, с отличием закончил несколько высших военных заведений, в том числе Военный университет. Каких он кровей, кто его предки в общественном обиходе неизвестно: родился, учился,женился, энергично продвигался по службе (или продвигали?). Ну, что ж, значит есть что прятать от очень любознательных , да и от общества тоже. Правда, это обстоятельство только добавляет вопросов, как и почему он стал депутатом Государственной Думы, а до того одним из руководителей очень сырьевого региона Российской Федерации (Ненецкий автономный округ)? Как он попал сюда с опытом работы референта аппарата фракции Госдумы и помощника начальника судебного Департамента Верховного Суда РФ& Здесь ли он стал состоятельным человеком или в ведомстве по наркоконтролю домысливать не стану?

Пусть в этом разбираются правоохранительные органы, которые, к сожалению, традиционно, включаются в процесс преследования криминальных личностей, обременённых властью, когда те уже вывели свои активы за рубеж и сами преспокойненько проследовали за ними, напоследок нагадив стране и народу. Это такая общепринятая в России форма перехода воровской и коррупционной элиты в категорию,преследуемых по политическим мотивам.

Что свело этих людей, гадать не стану. Но... в иха карьере произошёл сбой, в очередной созыв Государственной Думы не прошли, а жить без славы и власти они не могли. Оставлять этот политический боезаряд без применения посчитали неправильным, может «отсыреть». Заслали в Киев. Судя по тому, как они спешно натурализовались, их там ждали.

Нет никакого желания анализировать, что по приезду в Украину эта пара российских экс депутатов наговорила. Интереснее другое, почему они так быстро съехали из России и в невиданно короткий срок получили украинское гражданство? Почему украинское, а не, скажем, германское, которое уже имеет Мария Максакова – Игенбергс. Любому человеку, даже, плохо осведомлённому в миграционных процессах, понятно, что для Максаковых – Вороненковых куда проще и надёжнее было получить германское подданство. Ведь,жизнь в Украине полна рисков: как долго продержится этот режим, как адаптироваться в стране, где официальная русофобия стала частью официальной политики, где, даже, такой пройдоха, как Саакашвили, пока не сумел прижиться и состояться в качестве политика. К тому же для оперной певицы языковая среда одно из первостепенных условий. Да, петь она может на любом, из пяти языков, которыми владеет в совершенстве, но среди них нет украинского, а без него и детям преподавать невозможно. И это, не говоря о домашнем комфорте и безопасности.

Нет, сколько не убеждайте, а добровольно такой выбор не делается. Кто то, из очень влиятельных персон, понудил семейную депутатскую пару к этому непростому решению. Хотя, нельзя исключать, что мы являемся свидетелями шпионской многоходовки. И завтра, т.е. через полгода – год, может последовать их переезд, в какую - то более благополучную страну. Сразу это нельзя было делать, так, как уши БНД или ЦРУ сразу вылезли бы наружу. В этой версии есть только один недостаток: стоило ли зарубежным спецслужбам затевать эту игру с российскими депутатами исключительно затем, чтобы они озвучили гадости о России и «умерли», как агенты? Тут какая – то долгоиграющая комбинация. А может это нашего ФСБ проделки: на длительное оседание отправили?

Как бы там ни было в дальнейшем, сегодня нас, в данном контексте,интересуют совсем другие вопросы: почему в стране созданы и сохраняются условия воспроизводства продажной элиты? Что лежит в основе нескончаемых предательств людей, наделённых властью, политическим статусом и общественным доверием? Какова, наконец, анатомия предательства в России? То, что предают элиты – общемировая практика. Кому нужен предатель не обладающий секретами, возможностями научного, технологического, идеологического или культурного подрыва? Да, никому! Если агент не способен осуществить террористический акт, техническую катастрофу, идеологическую диверсию, организовать саботаж или массовые беспорядки, зачем затрачивать усилия на вербовку, воспитание и обучение такого агента?

Ответ очевиден. Как очевидно и то, что элита страны будет всегда находиться в зоне видимости и контроля иностранных спецслужб и радикальной политической оппозиции. Каждый непредвиденный промах, случайная ошибка, и тем более, осознанное правонарушение, есть веское основание для вербовки в ряды противников правящего политического режима и страны.

Было бы большим заблуждением считать, что российская элита должна формироваться исключительно из числа людей политически и идеологически благонадёжных к политическому режиму. Тогда это так, собрание людей, объединённых жаждой политической власти. Такая элита способна удерживать власть, но абсолютно не пригодна для обеспечения устойчивого и эффективного развития страны, общества. Такой подход послужит серьёзным ограничением для большого количества людей, наделённых врождённым талантом учёного, творца, спортсмена, искусством организатора и вдохновителя. А без них и элита не элита. С другой стороны, неприемлемо и то, когда элита научная, техническая, гуманитарная, действительно талантливая, вобравшая в себя интеллект нации, остаётся безучастной к судьбам и интересам своей страны. Если в основе выбора места приложения своего таланта, лежит только личный интерес, только доходы и привилегии, то это тоже не элита, это торговцы своим даром и талантом, который, как не крути, имеет общенациональное происхождение.

В нашей многовековой российской традиции эти два крыла российской элиты зачастую не объединяются, а нередко и машут невпопад, отчего наша государственная машина, раз за разом, срывается в штопор, а то и попадает в катастрофу. Казалось бы, наши государство строители должны не просто видеть эту тенденцию, понимать причины её порождающие, но и предпринимать усилия по устранению этого порока. Сказать, что этого не делается нельзя, и в Имперской России и в Советский период, и в современной России прилагались и прилагаются огромные усилия, чтобы изменить ситуацию. Но всякий раз, когда казалось, что мы совсем у цели, наступает провал, в дело включаются силы не заинтересованные в таком единении, больше того, видящие в этом объединении, предвестник своей политической смерти. Что это за силы? Это те силы, которые никогда не были ни патриотичными, ни талантливыми. Их сила, извиняюсь за тавтологию, состоит в том, что они держат в своих руках два ключа от одной и той же отмычки по имени национальное согласие. Один из них именуется протекционизмом, а второй – коррупцией. Пользуются они ими до безобразия просто, но очень надёжно: расставь своих людей везде, создай из них теневую власть во власти официальной. Зачем официальной власти теневая власть? Только затем, чтобы извлекать из власти личный интерес, личную выгоду чиновникам и прочему люду, прибившемуся к власти. Способ: коррупция. Вот эта сладкая парочка (протекционизм и коррупция) и кочует неразрывно веками по безграничным российским просторам. У них нет ни национальности, ни идеи. Их идея – это деньги, а национальность – власть.

Для примера, давайте вновь вернёмся, к семейной паре экс депутатов Госдумы шестого созыва Максаковой - Вороненкову. Я не знаю, зачем им потребовались депутатские мандаты, особенно Максаковой – Игенберс.

Инкорпорация элиты в политические партии в качестве депутатов свидетельствует только об одном, о том, что элита не стремится быть партийной и готова строить отношения с партиями исключительно на основе выгоды.

По принципу: вы мне мандат – я вам своё имя. Это в случае с Максаковой. А с Вороненковым, видимо, работала другая схема: вот вам мои деньги, а вы мне депутатский мандат. Но всем понятно, что оба депутата этот обмен не считали равноценным. Нельзя же в самом деле считать зарплату депутата, даже 400000 руб. в месяц, эквивалентной их вкладу? Имя Максаковой, даже без довеска авторитета процветающей мамы и покойной бабушки очевидно тянет на другую преференцию. Не стану гадать на какую. Образно, на такую, которая соответствует амбициям конкретного человека. А если этого человека ещё и поставили в очередь на внутрипартийном праймериз «Единой России», то это рассматривается не иначе, как плевок в душу.

Не знаю, сколько и в чей карман вложил Вороненков за свой депутатский мандат. Но, судя по всему, он явно не рассчитывал, что этот мандат будет одноразовым. Если бы Путин В.В. не ввёл смешанную систему выборов, наверняка Вороненков продолжал бы дрейфовать к политическому Олимпу. А по одномандатному округу пройти ресурса не хватило, ибо здесь работает не только и не столько денежный ресурс. В итоге получил то, что смог получить, потому посчитал себя обманутым, недооценённым, а свой вклад переоценённым. Назад , в таком случае ничего не возвращают, кроме обиды.

Два обиженных человека превратились в двух предателей. Потому что их обида на неоцененность рано или поздно привела бы к свершившемуся. Их самооценки, а значит и запросы настолько завышенные, что удовлетворить их, в принципе, невозможно. Таких людей нельзя приглашать в политику, потому что они способны только брать,ничего взамен не отдавая. Но кто - то же их взял, протежировал им, продвигал их. Эти люди никуда не делись. При желании и в КПРФ и в «Единой России», могли бы провести партийное расследование и докопаться до истины. Судя по тому, что ни там, ни там с таким расследованием не торопятся, случай этот не единичный. Видимо, есть боязнь, что разбираясь с ним, они откроют «ящик Пандоры».

Отталкиваясь от этих отдельно взятых случаев, которыми полна наша повседневная жизнь, приходится прибегать к обобщениям, смысл которых сводится к следующему: отвергнув общественное признание, как единственно верный и полный критерий оценки личности, мы оказались в плену субъективизма. Отсутствие гражданской, партийной и политической ответственности рекомендующих за рекомендуемых, принципов оценки эффективности управленческой деятельности, преобладание семейственности, кумовства, своячества в деловых отношениях порождают такую протекционистко – корпоративную среду, в которой гибнет всё здоровое и чистое, действительно талантливое и общественно полезное. А это в свою очередь вызывает такие общественные разногласия, при которых и предательство считается не преступлением уголовным, моральным, этическим, а всего лишь актом мести своему оппоненту. Такова анатомия предательства отдельно взятых людей, от которых страдают страна и народ. Суть же анатомии предательства состоит в том, что к предательству причастен не только человек,непосредственно совершивший акт предательства, но и все кто взращивал в нём предателя, формировал из него предателя, создавал для него условия быть предателем и торговать национальными интересами.



