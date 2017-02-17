Хранение информации в рамках «закона Яровой» может оказаться бесполезным

Большая часть информации, которую операторов связи обязывает хранить «закон Яровой» , может оказаться непригодной к анализу и использованию в работе государственных служб. К такому выводу пришла экспертная рабочая группа федерального уровня под руководством министра открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости».





Рабочая группа приводит свои расчеты, согласно которым на текущий момент объем шифрованного трафика в сетях операторов связи составляет 49%, но уже через три года его доля может достичь 90%. При этом технологий, позволяющих вести расшифровку такого трафика, просто не существует. По мнению экспертов, этот факт вполне может создать трудности при исполнении закона.





На днях стало известно, что чиновники предложили поддержать идею компании МТС о создании пилотного проекта по хранению данных для проверки работы «закона Яровой». На чьих сетях может быть создан такой проект, не уточняется, но реализация пилотного проекта может стать одной из причин переноса сроков реализации закона, так как, скорее всего, некоторые требования окажутся невыполнимыми или бесполезными.





Напомним читателям, что «закон Яровой» был подписан президентом летом 2016 года. Он вступает в силу 1 июля 2018 года, и обязывает операторов связи 6 месяцев хранить весь трафик клиентов, включая записи разговоров. При этом сведения о самих фактах передачи информации необходимо будет хранить в течение трех лет.





АПН следит за развитием событий.



