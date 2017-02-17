 

Хранение информации в рамках «закона Яровой» может оказаться бесполезным

Большая часть информации, которую операторов связи обязывает хранить «закон Яровой», может оказаться непригодной к анализу и использованию в работе государственных служб. К такому выводу пришла экспертная рабочая группа федерального уровня под руководством министра открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости».

Рабочая группа приводит свои расчеты, согласно которым на текущий момент объем шифрованного трафика в сетях операторов связи составляет 49%, но уже через три года его доля может достичь 90%. При этом технологий, позволяющих вести расшифровку такого трафика, просто не существует. По мнению экспертов, этот факт вполне может создать трудности при исполнении закона.

На днях стало известно, что чиновники предложили поддержать идею компании МТС о создании пилотного проекта по хранению данных для проверки работы «закона Яровой». На чьих сетях может быть создан такой проект, не уточняется, но реализация пилотного проекта может стать одной из причин переноса сроков реализации закона, так как, скорее всего, некоторые требования окажутся невыполнимыми или бесполезными.

Напомним читателям, что «закон Яровой» был подписан президентом летом 2016 года. Он вступает в силу 1 июля 2018 года, и обязывает операторов связи 6 месяцев хранить весь трафик клиентов, включая записи разговоров. При этом сведения о самих фактах передачи информации необходимо будет хранить в течение трех лет.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы Правительство
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Медведев и Бортников сорвали сроки по разъяснению «пакета Яровой»
» Минкомсвязи готовит ряд поправок к «Закону Яровой»
» Для выполнения «закона Яровой» может потребоваться более 10 трлн рублей
» Сотовые операторы объединились против «закона Яровой»
» Личные данные запрещают хранить за рубежом с 1 января
Материал недели
Современный классик Эдуард Лимонов

Современный классик Эдуард Лимонов

Публикации
«Я хотел разобраться, почему в РФ нет русской нации»

«Я хотел разобраться, почему в РФ нет русской нации»

Истина пахнет гноем

Истина пахнет гноем

Конец частной жизни или начало новой реальности?

Конец частной жизни или начало новой реальности?

Дипломатическая революция в польском Сейме?

Дипломатическая революция в польском Сейме?

Кино о о детях или кино для детей?

Кино о о детях или кино для детей?

Три пушкинских дня

Три пушкинских дня

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

Хранение информации в рамках «закона Яровой» может оказаться бесполезным

  • 16:44
  • 111
«Я хотел разобраться, почему в РФ нет русской нации»

«Я хотел разобраться, почему в РФ нет русской нации»

Истина пахнет гноем

Истина пахнет гноем

РПЦ планирует очередной захват: на очереди Андроников монастырь

  • 13:50
  • 132
Конец частной жизни или начало новой реальности?

Конец частной жизни или начало новой реальности?

Хасидско-полицейские подельники

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru