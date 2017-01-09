Облик грядущего. Транспорт

В прошлой статье я обещал сразу перейти от технических аспектов будущего к социальным. Однако есть ещё несколько тем, которых следует коснуться, прежде чем мы начнём разговор о людях. Поэтому потратим ещё немного времени на обсуждение технических аспектов будущего мира.

Характерной приметой будущего в фантастике классической эпохи были «летающие автомобили». То есть относительно небольшие устройства – размером с тогдашний автомобиль или меньше – способные перемещаться в трёх измерениях. Проще говоря, летать, причём с достаточно большой скоростью и в достаточно сложном пространстве (например, между зданиями).

Принципиальная схема подобного устройства известна широкой публике с 1886 года. Именно тогда вышел в свет роман Жюля Верна «Робур Завоеватель». Где описывался гениальный изобретатель, создавший летательный аппарат тяжелее воздуха. Это был мультикоптер (аппарат со многими несущими винтами, число которых больше трёх) на электрической тяге. Он мог садиться вертикально, зависать в воздухе, двигаться на разных высотах с большой скоростью. На старых гравюрах его изображали как натуральное морское судно с множеством мачт, наверху которых кружатся пропеллеры.

В течении последующих ста с лишним лет над Жюлем Верном смеялись. Мультикоптерные схемы оказались крайне сложными в техническом плане, поскольку требовали сложной системы механической передачи вращения моторного вала на несколько винтов. Об электричестве, разумеется, и речи не шло – попробуйте-ка взлетите в воздух с грузом свинцовых аккумуляторов! Некоторые из жалости писали, что Жюль Верн предвидел вертолёт, просто недодумал. Но время показало, что именно старый французский фантаст был прав. Окончательное покорение воздушного пространства будет совершено именно такими машинами, которые он описал – мультикоптерами с аккумуляторами. Ошибся он, похоже, только в размерах: эти аппараты будут не гигантскими, а, наоборот, маленькими и очень маленькими.

Почему нельзя было построить их раньше? Причина одна: работа квадрокоптера и его полёт требуют недостижимого доселе уровня автоматизации.

Начнём с потрохов современного коптера – например, квадрокоптера-«жужжалки», многим знакомой. Каждый винт вращается от своего электромотора. Моторы бесколлекторные (BDCM, Brushles Direct Current Motor – не путайте с BDSM, это немножко разные вещи). Это двигатели постоянного тока, обычно на неодимо-железо-борных магнитах, появление которых в середние восьмидесятых и сделало возможным использование таких двигателей в воздухе. Последовательность подачи тока в обмотки задаётся не щёточно-коллекторным механизмом, а электроникой, через датчик положения ротора. Это позволяет, в частности, легко регулировать скорость вращения. Ускоряя или замедляя вращение винтов, аппарат может подниматься или опускаться, маневрировать и зависать на одном месте.

Теперь о том, как аппарат ведёт себя в воздухе. Положение аппарата контролируется гироскопной системой и сонаром/лидаром. Разумеется, имеется внешнее радиоуправление. К сложным моделям можно подключать видеокамеры и различные сенсоры. Всё это в скором времени позволит получить недорогие модели коптеров, которые смогут летать среди небоскрёбов и над крышами современного города, никому особо не угрожая.

А что с грузоподъёмностью? А с ней уже сейчас всё очень неплохо. Так, израильская компания Urban Aeronautics презентует полуторатонный дрон, способный нести до 500 кг полезного груза. Он предназначен для эвакуации населения из зоны стихийных бедствий, боевых действий, а также для других задач. Ещё интереснее разработка норвежской компании Griff Aviation. Это восьмипропеллерная конструкция весом всего 75 килограммов, которая может поднимать до 225 кило груза. На одном заряде он держится в воздухе 30-45 минут. Дальше фирма собирается делать модель, берущая 800 кило. Есть и много других разработок, в том числе отечественные. Все они сделаны примерно по одной схеме. Скорее всего, она будет доработана в сторону повышения безопасности: вместо открытых винтов (опасных в городской черте) будут использоваться импеллеры и т.п. Но, так или иначе, городской воздушный транспорт – заведомо и заранее роботизированный – будет создан в ближайшее время и кардинально изменит ситуацию с коммуникациями.

В настоящий момент перемещение грузов осуществляется следующим образом. Сначала нужно пригнать к точке, где складирован груз, транспортное средство. Потом – загрузка, доставка, и возвращение транспортного средства на место. Однако после достижения определённой плотности трафика (а она очень сильно возрастёт) и возможности получить информацию о всех транспортных средствах в округе первая и последняя стадия просто отпадут. То есть: в любой точке города будет достаточно разнообразного транспорта, свободного – или направляющегося в нужную сторону – чтобы его загрузить. Сейчас по такой модели работает, например, Uber: заказчик с помощью мобильного приложения вызывает ближайшую к нему машину, участвующую в системе, и получить транспорт в течении нескольких минут. Подобные схемы, только распространённые на все виды доставки, и с учётом круглосуточной загрузки транспорта (днём по городу будут ездить люди, ночь будет принадлежать роботам и грузоперевозчикам) и есть будущее. Сам вопрос, откуда взять транспорт и куда его деть – отпадёт. Машины будут месяцами, а то и годами находиться в движении, отправляясь на парковку или на базу только в случае какой-то особой нужды. Учитывая, что нужда в ремонте будет очень незначительной – в чисто электрических машинах мало движущихся частей и уязвимых узлов – то автомобили и роботы будут отзываться в основном на профилактику и модернизацию.

Это подымет качество жизни горожанина на новую ступень – а именно, решит все проблемы с доставкой и уберёт множество посредников между производителем и покупателем. В частности, вымрут традиционные магазины.

В число извечных мечтаний городского человека входит доставка небольших – до нескольких кило – грузов «под дверь», «на порог дома». Молочник, мясник и почтальон свозили свой товар именно что к порогу. В современном городе подобный сервис реализован, но достаточно дорог и требует услуг курьеров. Но с появлением роботов, в том числе летающих, проблема будет решена. Сама задача «доставка материального предмета» унифицируется. Груз будут доставлять роботы. До нескольких килограмм – летающие (чтобы не загромождать дороги), более тяжёлые – ездящие и ходячие. Человек будет рассматриваться как разновидность груза, в чём-то даже более удобная – не нужно заботиться о его погрузке.

Как это будет выглядеть. Допустим, вы хотите купить кусок говяжьей вырезки. Покупать вы будете его дистанционно, на ферме (где вам замерят его плотность, содержание тех или иных веществ – да хоть фотку телёночка приложат). С фермы его заберёт робот-рефрижератор или коптер – в зависимости от того, где находится ферма. Мясо будет доставлено на один из нескольких сотен товарных хабов. Местный компьютер просчитает наиболее экономичный способ доставки до вашего дома. Это может быть что угодно – например, автомобиль-беспилотник, который и так направляется примерно в ту же сторону, где живёте вы. Далее, на крыше вашего дома находится небольшой аэродром, склад, помойка (да, помойки с улиц тоже уберут) и электрозаправка. Там заправляется электричеством парочка коптеров с манипуляторами. Один из них летит навстречу автомобилю, выжидает остановку (например, на перекрёстке) и подхватывает пакет, с которым и летит к дому. Там груз или передаётся заказчику – через окно, которое играет роль портала – или складируется на крыше в ожидании момента, когда заказчику будет удобно его получить. Но в конечном итоге коптер товар доставит прямо на подоконник – и, возможно, заберёт пакет с мусором. Собственно, всё.

Но это, так сказать, малый транспорт. А что с перемещениями на сотни и тысячи километров? Про масковский Hyperloop – поезд в форвакуумной трубе на воздушной подушке – все уже наслышаны. Впрочем, есть несколько конкурирующих проектов, включающих поезда на магнитой подушке и другие варианты. Суть, правда, одна: речь идёт о дешёвом наземном транспорте, позволяющем достичь звуковых скоростей. В Европе уже начинают потихоньку планировать магистрали «гиперпетель», которые соединят для начала европейские столицы. Уже подсчитано, что поездка из Братиславы в Будапешт будет занимать минут десять. Есть и другие интересные проекты, в том числе – строительство подводных тоннелей.

Интересны, опять же, последствия. Достаточно скоро выяснится, что основные потери времени и основной источник раздражения будут составлять пересадки – то есть моменты транспортировки из транспорта в транспорт. Что, в свою очередь, приведёт к появлению новой концепции перевозки – а именно, автономной пассажирской капсуле.

Речь идёт о контейнере, в который будет помещаться пассажир. Он будет вмещать в себя кресло, раскладывающееся в лежак (и совмещённое с туалетом – простите за подробность), компьютер (он же универсальный мультимедийный центр) и аппаратуру обеспечения жизнедеятельности. Этот контейнер может быть перевозим любым видом транспорта – начиная от автомобиля и заканчивая ультраскоростным поездом или самолётом. Время доставки-погрузки будет минимизировано: погрузка-разгрузка будет осуществляться роботами и просчитываться до секунды. Никаких усилий от пассажира просто не потребуется. Он будет входить в капсулу, которую подгонят прямо к его дому, и выходить из неё в пункте назначения. Всё, что он будет чувствовать в дороге – это лёгкое покачивание и перемещения вверх-вниз. При этом в реальности он будет менять несколько разных видов транспорта: например: шагающий робот (в исторической черте города, куда нет доступа автомобилям) – машина-автопилот (за её пределом) – поезд, обычный или в вакуумном тоннеле – большой грузовик для контейнерных перевозок, движущийся в нужную сторону – грузовое метро – снова робот. Человек сможет войти в капсулу рядом со своим домом в Братиславе, чтобы выйти из неё в Риме.

Разумеется, до такого уровня комфорта доживут не все из наших читателей. Однако развитие транспортных сетей нового поколения начинается уже сейчас, на наших глазах.

Ну а как же люди? О людях – в следующей статье.