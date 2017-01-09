 

Минздрав России решил повторить подвиг Горбачева... в усиленном варианте

МОСКВА.  Как сообщают Вести, Минздрав России решил отнести себя к числу тех людей, которых история ничему не учит в особо злостной форме. Подготовленная министерством "антитабачная" концепция предусматривает, что лица, родившиеся после 2014 года НИКОГДА не смогу купить табак, даже по достижении совершеннолетия. Запрет может начать действовать в 2033ем году.
 
Некурящая редакция АПН считает концепцию издевательством над здравым смыслом, а руководство Минздрава подозревает в тайных симпатиях к Михаилу Сергеевичу Горбачёву, законам шариата и организованной преступности. Другим способом невозможно объяснить упорные действия людей, игнорирующих исторический опыт американского "Сухого Закона", советской антиалкогольной компании и нарастающей по всему миру тенденции на легализацию марихуаны и ряда других наркотических веществ. В то время как другие правительства делают ставку на повышение осознанность действий граждан, российские чиновники продолжают заниматься генерацией тупых и бессмысленных запретов, а так же высокоприбыльного чёрного рынка. Впрочем, не исключено, что авторы затеи планируют к 2033ему году выселиться куда-то в другие страны, в такие, где власти не держат своих граждан за детсадовцев, которыми нужно руководить исключительно путём запретов.
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Минздрав России решил повторить подвиг Горбачева... в усиленном варианте

  • 11:05
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