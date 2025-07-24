49 человек погибли при крушении самолёта в Амурской области, объявлен трёхдневный траур

С 25 июля в Хабаровском крае объявлен трёхдневный траур в связи с крушением пассажирского самолёта Ан-24. Ни одному из 49 человек, находившихся на борту, не удалось выжить. Среди пассажиров были известные в регионе врачи, а также пятеро детей. Региональные власти выплатят семьям жертв катастрофы по одному миллиону рублей. Родственникам пассажиров рейса, пожелавшим выехать на место крушения, окажут полное содействие и оплатят проезд.

Борт следовал рейсом Хабаровск - Благовещенск - Тында и перестал выходить на связь во время захода на посадку в Тынде. Основные версии крушения — технический сбой или ошибка экипажа из-за плохих погодных условий, при уходе на второй круг самолёт летел очень низко.