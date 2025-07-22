 

Лабуба и Газпром - о замене мышления на мемы

Оббежавшие половину телеграма и ряд СМИ мемные картинки, к сожалению, хорошо характеризуют подачу материала для современного обывателя.
 
Лабуба и Газпром - о замене мышления на мемы
Лабуба и Газпром - о замене мышления на мемы
 
О чём говорят эти картинки? Да ни о чём, кроме направления спекуляций очень маленькой частью акций указанных компаний на фондовом рынке.
И Газпром за эти деньги никто никому не продаст, и производителя Лабубу за них никто не купит.
 
И разговор даже не о том, что от Лабубы не будет ни электричества, ни отопления, ни работы промышленных процессов, а, скорее о том, что "фан-факты" раз за разом перетягивают внимание читателей от базовых фактов, наиболее важных, определяющих нашу жизнь.
 
Заканчивается всё попытками заменить обычные трусы на кружевные прямо перед камерами - в надежде что Евросоюз заметит и возьмёт.
 
Закончим своё рассуждение тоже фан-фактом. Заметит, возьмёт, а дальше поступит так, как поступили не так давно неизвестные лица с украинской эскортницей в ОАЭ - она-то рассчитывала на простой, унизительный, но не обременительный секс за деньги, а над ней поиздевались, помучали, скинули с большой высоты покалечив и потом увезли в какую-то канаву умирать.
 
Именно это сейчас и происходит с Украиной. И именно об этом стоит почаще задумываться тем, кто пытается представить как равнозначные газ и лабубу.
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