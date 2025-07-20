Как утверждают эксперты АПН, то, что Азербайджан отказался от советской системы координат ПЗ-90 в пользу международной системы WGS-84 будет иметь собою, как следствие, попытки Азербайджана "перемерить" территорию на границе республик.

Несмотря на то, что фактическая разница между двумя системами даёт изменение на уровне единиц метров, эта разница может быть использована как предлог для захвата части армянской дорожной сети, ведущей в направлении города Капан, имеющего стратегическое значение для целей организации "Зангезурского коридора". И, ведь на самом деле, не важно, действительно ли можно по-честному провести эту линию так, чтобы отжать армянскую дорогу. Вопрос в том, чтобы найти предлог.



Редакция АПН любит когда ясность, например, мы приветствуем сегодняшние высказывания президента Азербайджана Алиева о том, что украинцы не должны "мириться с оккупацией". Надеемся, что это, наконец, остановит фонтан красноречия лоббистов этой маленькой, но горной страны, которые уже публично изоврались про бедного азербайджанского президента, которого якобы враги пытаются отвратить от российско-азербайджанской дружбы.

Мы хотим публично обратиться к этим людям. Уважаемые сограждане. Мы на протяжении нескольких лет наблюдали ваши выступления про стратегический союз с Азербайджаном на фоне того, что соответствующие пиарщики по всей Москве таскали чемоданы с деньгами и заносили эти деньги журналистам, экспертам и прочим публичным персонам как на конвейере.

Использовавшаяся в это время проазербайджанская риторика постепенно потеряла всякого рода намёки на приличие - непрерывные потоки халвы, наверное, были приятны заказчику, но, в то же время, вызывали неудоумение у читателей.

Уймитесь уже.

Взяли деньги - те кто взял, сами о себе это знаете, так и тормозните на этом, чтобы не заехать в статус иностранного агента. Потому что очень скоро этот статус для вас окажется реальным. Те кто без денег, по личному заблуждению вещал "за стратегические отношения" - ну так раскройте глаза. Армянское руководство нам тоже совершенно не друзья, но так оно хотя бы военные поставки на Украину не осуществляет.

А в нынешних обстоятельствах это - ключевой фактор для оценки перспектив взаимоотношений.

После выступлений господина Алиева за рассказы про стратегическое партнёрство с руководимой им страной в московских гостиных скоро будут плевать в рожу. Сейчас, для многих, очень хороший момент остановиться, чтобы не словить харчок. Лучше поздно, чем никогда.

