 

Генпрокуратура обвинила "Рижский хлеб" в финансировании ВСУ

Генпрокуратура подала в суд Ивановской области иск о признании экстремистским и запрете объединения хлебопеков, под контролем которых находится 50 процентов компании «Рижский хлеб» стоимостью полтора миллиарда рублей. Прокуратура выяснила, что часть прибыли предприятия отправлялась через латвийский фонд на финансирование «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) и ВСУ. Среди хлебопеков граждане Латвии и Украины, которые ведут противоправную деятельность против интересов Российской Федерации и в период с 2023-го по 2025 год перечислили на закупку оружия и боеприпасов более 36,8 тысяч евро.


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