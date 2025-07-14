 

Какими россияне запомнили 1988-1991 годы

Иностранный агент "Левада-центр" публикует подборку ретроспективных оценок россиянами событий 1988, 1990, 1991 годов.
По данным иноагента на май 2025 года, самыми важными событиями 1988 года россиянам кажутся начало вывода войск из Афганистана (50%) и Олимпиада-88 (48%). 22% вспоминают землетрясение в Армении. Между тем, в январе 1989 года самыми важными событиями 1988 года казались начало вывода войск из Афганистана (61%), землетрясение в Армении (32%), первый полёт "Бурана" (21%), события вокруг Карабаха (21%) и празднование Тысячелетия крещения Руси (20%). Олимпиада-88 казалась важной лишь четырём процентам респондентов 89-го года. 
 
Самыми важными событиями 1990 года россиянам в 2025 году кажутся избрание Горбачёва президентом СССР (28%), смерть Виктора Цоя (24%), принятие Декларации о суверенитете России (17%). В декабре 90-го года самым важным событием называли избрание Ельцина председателем Верховного совета РСФСР (47%) и объединение Германии (20%). Смерть Цоя тогда волновала только 8% граждан, зато отмена 6-й статьи Конституции (о руководящей роли КПСС) - 16%. 
 
Самыми важными событиями 1991 года россиянам в 2025 году кажутся выборы президента России (30%), августовский путч (27%), роспуск Советского Союза (23%), референдум по вопросу сохранения СССР (21%). В декабре 91-го года самым важным событием россиянам казались путч (40%), образование СНГ (22%) и прекращение деятельности КПСС (24%), а роспуск СССР в статистику не попал, потому что произошёл как раз в декабре. В 2025 году образование СНГ считают важным событием только 11% россиян. 
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