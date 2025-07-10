 

51% россиян почти вовсе не имеют накоплений; названы богатейшие налогоплательщики РФ

 

Продержаться без зарплаты год смогут только шесть процентов россиян, а от одного до двух месяцев — 24 процента, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob. В среднем накоплений участников опроса хватит на четыре месяца жизни без получения дохода. При этом 13 процентов россиян сказали, что их накоплений хватит менее чем на месяц, а 38 процентов - что вообще не имеют накоплений. На срок от трех до шести месяцев денег хватит 12 процентам, а от полугода до года — семи процентам. 

Аналитики портала указали, что граждане стали чаще говорить о контроле за финансами и планировании бюджета — 78 и 80 процентов соответственно, что на 12 и 10 процентных пунктов больше, чем в 2023 году.

 


Совладелец газовой компании "Новатэк" и химической компании «Сибур Холдинг» Леонид Михельсон занял первое место в рейтинге "Форбс" по величине уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По оценкам, в прошлом году Михельсон заплатил 11,23 миллиарда рублей при личном доходе 74,89 миллиарда. 

Вторым в списке с результатом 7,54 миллиарда рублей при доходе 50,24 миллиарда оказался Илья Димов, владелец и генеральный директор ООО «Стройпроектсервис». Компания является логистическим оператором по всем инвестиционным проектам «Газпром инвеста», который, в свою очередь исполняет функцию единого заказчика в инвестиционной программе «Газпрома». В прошлом году компания выплатила рекордные дивиденды в размере 48,3 миллиарда рублей.

Замыкает тройку Алексей Тайчер, заработавший 37 миллиардов рублей и заплативший с них 5,55 миллиарда рублей налогов. Он был одним из крупнейших дельцов на рынке железнодорожных перевозок в России, занимал должность советника на общественных началах гендиректора РЖД Олега Белозёрова, но в июне 2024 года его арестовали в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве

Четвертое и пятое места в рейтинге налогоплательщиков занимают совладелец нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов (21,88 миллиарда рублей дохода и 3,28 миллиарда налогов) и его партнер Леонид Федун (19,19 миллиарда и 2,88 миллиарда), которому также принадлежит «Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития» (АО «НФПРиР»), выплативший дивиденды в размере девяти миллиардов рублей.

В общей сложности в список физлиц, заплативших более миллиарда рублей НДФЛ за прошлый год, попали 24 человека. При этом официальные цифры на сей счёт охраняются налоговой тайной, а их оценка основана на публичных общедоступных данных об активах бизнесмена, их доходах и дивидендной политике.


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