На Урал завезут миллион мигрантов

Глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин заявил, что с Индией достигнуты договорённости о приезде миллиона трудовых мигрантов, на подходе аналогичные соглашения со Шри-Ланкой и КНДР. «Конечно, нам привычнее, если бы это были наши соседи из союзных республик. Многие из них учились здесь и знают язык», — думает Беседин. Однако, по его словам, предприятия всё равно крайне заинтересованы в мигрантах и намерены организовать всё необходимое. Нехватку работников-россиян Беседин объясняет тем, что из-за допущенной ранее идеологической ошибки молодежь не идет на заводы, а часть рабочих ушла в зону боевых действий.

Глава УТПП подчеркнул, что занимать вакансии гастарбайтеры будут на предприятиях промышленной металлургии и машиностроения, так как Индия является крупнейшей металлургической страной, и работники оттуда обладают необходимыми высокими компетенциями.