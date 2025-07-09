 

На Урал завезут миллион мигрантов

 

Глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин заявил, что с Индией достигнуты договорённости о приезде миллиона трудовых мигрантов, на подходе аналогичные соглашения со Шри-Ланкой и КНДР. «Конечно, нам привычнее, если бы это были наши соседи из союзных республик. Многие из них учились здесь и знают язык», — думает Беседин. Однако, по его словам, предприятия всё равно крайне заинтересованы в мигрантах и намерены организовать всё необходимое. Нехватку работников-россиян Беседин объясняет тем, что из-за допущенной ранее идеологической ошибки молодежь не идет на заводы, а часть рабочих ушла в зону боевых действий.

Глава УТПП подчеркнул, что занимать вакансии гастарбайтеры будут на предприятиях промышленной металлургии и машиностроения, так как Индия является крупнейшей металлургической страной, и работники оттуда обладают необходимыми высокими компетенциями.

 
В Москве девушка с трудом отбилась от пристававшего к ней таксиста-мигранта.
Также в Москве мигрант насмерть задавил охранника, который пытался встать у него на пути, когда таджик выезжал с парковки, не заплатив за стоянку.
В Обнинске два гражданина Таджикистана, предположительно, похитили и избили тоже гражданина Таджикистана. 
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