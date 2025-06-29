 

В сети появился архив публикаций Михаила Ремизова и Института национальной стратегии

На сайте публикаций М.В. Ремизова, президента Института национальной стратегии, заместителя генерального директора АО "Объединённая двигателестроительная корпорация", можно найти архив публикаций как самого Михаила Ремизова (книга "Русские и государство", статьи, интервью, публичные выступления), так и сборники и доклады, подготовленные Институтом национальной стратегии. В частности, представлены и доступны для чтения сборники "Россия в Арктике. Вызовы и перспективы освоения", "Неединая Россия. Доклады по этнополитике", доклад "Концепция патриотического воспитания в России: историческая память и гражданское самопознание" и др. 
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