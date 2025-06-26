ЕС наращивает интеграцию военпрома с украинским, Япония финансирует ядерные разработки Украины

Евросовет призвал страны Евросоюза "продолжать наращивать усилия по удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины, в частности, по поставке систем ПВО и противодроновых систем, а также крупнокалиберных боеприпасов" и подчеркнул "важность ускорения работы по дальнейшей поддержке и развитию оборонной промышленности Украины и углублению ее сотрудничества и интеграции с европейской оборонной промышленностью".

Япония профинансировала две новые поставки оборудования для украинских разработок в сфере "ядерной безопасности".





Президент США Дональд Трамп запросил у конгресса США 1,01 триллиона долларов оборонного бюджета, военные расходы страны в 2026-м году вырастут двузначными темпами. При этом Трамп намекнул, что готов отправить Украине больше ракет для зенитных ракетных комплексов "Патриот", но Белый дом отказался это комментировать. Среди прочего, США в рамках бюджетного предложения на 2026-2031 финансовые годы планируют выделить миллиард долларов на программу испытаний космического корабля X-37B. В 2021 году «Военно-промышленный курьер» писал, что «есть большая вероятность того, что американский космолет Boeing X-37B может выйти в заданный район космического пространства, затем совершить нырок до мезосферы и сбросить ядерные боеголовки на заранее выбранные объекты на территории России».



