Президент РФ Владимир Путин расширил сведения, отнесённые к гостайне. Гостайной теперь считаются сведения по вопросам внешней политики, внешнеэкономической деятельности, внешней торговли, научно-технических связей, а также данные, раскрывающие основы государственной политики в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации.

Атмосфера на саммите НАТО невероятная, это было действительно очень трогательно, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Я наблюдал, как главы государств проявляли любовь и страсть к своим странам, они были невероятны. Я никогда не видел ничего подобного. Они хотят защитить их. Им нужны США, ведь без нас все будет не так. Это было действительно трогательно".

По словам Трампа, он покидает саммит «другим человеком и с совершенно иными мыслями». Он пояснил, что увидел, как лидеры альянса «действительно преданы своим странам и что это не афера».

В ходе саммита Трамп встретился с президентом Украины Зеленским и после этого сообщил, что они не обсуждали прекращение огня на Украине. В то же время Зеленский сообщил, что прекращение огня они как раз обсуждали.