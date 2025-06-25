Путин засекретил сведения по вопросам внешней политики, Трампа невероятно растрогал саммит НАТО

Президент РФ Владимир Путин расширил сведения, отнесённые к гостайне. Гостайной теперь считаются сведения по вопросам внешней политики, внешнеэкономической деятельности, внешней торговли, научно-технических связей, а также данные, раскрывающие основы государственной политики в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации.
Атмосфера на саммите НАТО невероятная, это было действительно очень трогательно, сообщил президент США Дональд Трамп.
По словам Трампа, он покидает саммит «другим человеком и с совершенно иными мыслями». Он пояснил, что увидел, как лидеры альянса «действительно преданы своим странам и что это не афера».
В ходе саммита Трамп встретился с президентом Украины Зеленским и после этого сообщил, что они не обсуждали прекращение огня на Украине. В то же время Зеленский сообщил, что прекращение огня они как раз обсуждали.Генсек НАТО Марк Рютте рассказал об обсуждении на саммите "поддержки Украины, военной помощи на ближайшие годы".