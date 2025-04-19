Тренера киевского "Динамо" осудили за подсказки игрокам на русском, в Киеве открылся ЛГБТ-фестиваль

Украинский спортивный комментатор Роман Бебех осудил и предложил оштрафовать главного тренера киевского "Динамо" Александра Шовковского, который "с пылу с жару" в ходе матча с "Оболонью" давал игрокам подсказки на русском (из чего справедливо будет заключить, что тренировочный процесс в команде киевского "Динамо" обычно происходит на русском).

«Я понимаю, что с пылу с жару, в борьбе, но это же публичное место, это не где-то на кухне или дома. Если мы говорим, что спорт важен, что спорт — это пропаганда правильных ценностей, то русский язык на спортивных соревнованиях — это пропаганда говна», — заявил Бебех.