 

Тренера киевского "Динамо" осудили за подсказки игрокам на русском, в Киеве открылся ЛГБТ-фестиваль

 

Украинский спортивный комментатор Роман Бебех осудил и предложил оштрафовать главного тренера киевского "Динамо" Александра Шовковского, который "с пылу с жару" в ходе матча с "Оболонью" давал игрокам подсказки на русском (из чего справедливо будет заключить, что тренировочный процесс в команде киевского "Динамо" обычно происходит на русском). 

«Я понимаю, что с пылу с жару, в борьбе, но это же публичное место, это не где-то на кухне или дома. Если мы говорим, что спорт важен, что спорт — это пропаганда правильных ценностей, то русский язык на спортивных соревнованиях — это пропаганда говна», — заявил Бебех. 

В Киеве в Страстную пятницу открылся ЛГБТ-фестиваль (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ); это мероприятие проводится на Украине в третий раз, и на этот раз оно открылось фильмом о том, как ЛГБТ поддерживает ВСУ. Украинская полиция разогнала акцию противников фестиваля.
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APN.ru