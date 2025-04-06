 

В Белоруссии отловили 580 кг мощной взрывчатки, которую тайно везли в Россию

 

580 кг особо мощного взрывчатого вещества, предположительно, американского производства задержали на пункте пропуска "Брест" белорусские пограничники. Далее этот груз должен был проследовать в Россию.

"На сканограме увидели нехарактерные затемнения в области пола автомобиля, а также в стенке, разделяющей грузовой и пассажирский отсеки. Далее - углубленный досмотр, в результате которого частичный демонтаж пола и стенки автомобиля. Эти места оказались полностью наполнены толстым слоем вещества светло-серого и светло-жёлтого цвета", - рассказали таможенники.

Предположительно взрывчатое вещество пытались скрыть, накрыв его виброшумоизоляционными листами и листами ДСП. Чтобы на него не среагировали служебные собаки, внутренние края кузова обработали технической смазкой.

Оперативно проведенная таможенной лабораторией экспертиза подтвердила, что обнаруженное вещество - мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат (ТЭН).


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APN.ru