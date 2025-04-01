Госдепартамент США отверг предложение Путина о внешнем контроле над Украиной, Германия введёт войска в Литву

Администрация США выступает против предложенного президентом РФ Владимиром Путиным введения на Украине временного внешнего управления, заявила руководительница пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс. По её мнению, "Украина является конституционной демократией" и "управление на Украине определяется её конституцией и украинским народом".

В США остаётся большое количество заказанных и оплаченных Россией авиационных компонентов, необходимых для обслуживания бортов гражданской авиации, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, совокупная стоимость запчастей составляет около 500 миллионов долларов.

Германия разместит пять тысяч военных на территории Литвы "в рамках политики укрепления восточного фланга НАТО" и "обеспечения безопасности ФРГ". Германия выделит Украине ещё более 11 миллиардов евро до 2029 года включительно, в том числе три миллиарда евро в 2025 году.

