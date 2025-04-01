 

Госдепартамент США отверг предложение Путина о внешнем контроле над Украиной, Германия введёт войска в Литву

Администрация США выступает против предложенного президентом РФ Владимиром Путиным введения на Украине временного внешнего управления, заявила руководительница пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс. По её мнению, "Украина является конституционной демократией" и "управление на Украине определяется её конституцией и украинским народом". 

В США остаётся большое количество заказанных и оплаченных Россией авиационных компонентов, необходимых для обслуживания бортов гражданской авиации, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, совокупная стоимость запчастей составляет около 500 миллионов долларов.

 

Германия разместит пять тысяч военных на территории Литвы "в рамках политики укрепления восточного фланга НАТО" и "обеспечения безопасности ФРГ". Германия выделит Украине ещё более 11 миллиардов евро до 2029 года включительно, в том числе три миллиарда евро в 2025 году.

 

 

 


 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» «Катюша» займется слежкой за СМИ и соцальными сетями
» Украина полностью не выполнила полностью ни одного пункта условий, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации
» Энергетические договоренности России и Казахстана выгодны Украине
» Россия поставит Индии 300 танков Т-90
» Буш хорошо относится к Путину
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Об отрицании реальности

Об отрицании реальности

Тактические экономические процессы выгодные для США

Тактические экономические процессы выгодные для США

В тестовом режиме

В тестовом режиме

Ждать ли нам измены?

Ждать ли нам измены?

\

"Не ведают, что творят"?

На кого работает время?

На кого работает время?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Староверы, переселяющиеся на Дальний Восток, смогут получать гражданство РФ в упрощённом порядке

  • 16:16
  • 211

Россиян оштрафовали почти на 150 млрд рублей за нарушения ПДД, выявленные камерами; куратором МВД Чечни стал подросток

  • 15:49
  • 198

Президент РФ подписал закон против кибермошенничества, почти 8 млн россиян установили самозапрет на кредиты

  • 15:15
  • 202

Инвестиции в Москву стали ещё больше, российские миллиардеры стали ещё богаче

  • 15:02
  • 219

Госдепартамент США отверг предложение Путина о внешнем контроле над Украиной, Германия введёт войска в Литву

  • 13:19
  • 246

16 человек ранены в Горловке, ВСУ продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре

  • 13:12
  • 228
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru