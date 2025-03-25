 

Эксперты выдвинули возражения к законам о защите граждан от кибермошенничества и об искусственном интеллекте

Сегодня Дума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, направленный на защиту граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Эксперт "Народного фронта" Евгения Лазарева обратила внимание, что в нём не предусмотрена персональная ответственность операторов связи и сотрудников банков за утечку персональных данных клиентов. "Если сотрудник оператора персональных данных будет знать, что, организовав утечку данных или поспособствовав ей, будет серьезно наказан, мы уверены, таких случаев будет с каждым годом все меньше и меньше. Введение ответственности для отдельных сотрудников операторов персональных данных важно еще и потому, что с началом спецоперации злоумышленники все чаще, пользуясь этими данными, не только воруют деньги россиян, но и принуждают их к противоправным действиям", - сказала она. 

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов подготовил замечания на концепцию регулирования искусственного интеллекта до 2030 года, подготовленную Минцифры. Суть его возражений в том, что законодательство в области ИИ должно быть не разрешающим и стимулирующим, а запретительным, "в нём должно быть очень много вещей, которые просто категорически нельзя делать, и это вообще будет уголовная ответственность". Ашманов, в частности, отметил, что в законодательстве должно содержаться обязательное требование о маркировке продукта, созданного с помощью ИИ, должен быть запрет всех социальных рейтингов и использования автономных решений в отношении человека во всех жизненно важных сферах, таких как кредиты, льготы, образование, медицина. Эксперт также предостерег от внедрения ИИ в социальную сферу и госуправление.


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