Эксперты выдвинули возражения к законам о защите граждан от кибермошенничества и об искусственном интеллекте

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов подготовил замечания на концепцию регулирования искусственного интеллекта до 2030 года, подготовленную Минцифры. Суть его возражений в том, что законодательство в области ИИ должно быть не разрешающим и стимулирующим, а запретительным, "в нём должно быть очень много вещей, которые просто категорически нельзя делать, и это вообще будет уголовная ответственность". Ашманов, в частности, отметил, что в законодательстве должно содержаться обязательное требование о маркировке продукта, созданного с помощью ИИ, должен быть запрет всех социальных рейтингов и использования автономных решений в отношении человека во всех жизненно важных сферах, таких как кредиты, льготы, образование, медицина. Эксперт также предостерег от внедрения ИИ в социальную сферу и госуправление.