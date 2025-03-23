Сообщается, что украинцы прорвались в село в Белгородской области

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По сообщениям военкоров, ВСУ смогли прорваться в приграничное село Демидовка в Белгородской области, официального подтверждения пока нет. Отмечается, что противник зашел в южную часть населенного пункта по лесополосам, предварительно в течение недели обстреливая село из артиллерии и нанося удары беспилотниками. Подтверждены кадры высадки десанта к югу от Демидовки несколько дней назад. Предположительно, если населенный пункт действительно захвачен, то десант не ликвидировали, а наоборот — он получил подкрепление и смог перейти в атаку.

Известно об отселении жителей из Краснояружского района Белгородской области из-за сложной обстановки. 
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APN.ru