Сообщается, что украинцы прорвались в село в Белгородской области

По сообщениям военкоров, ВСУ смогли прорваться в приграничное село Демидовка в Белгородской области, официального подтверждения пока нет. Отмечается, что противник зашел в южную часть населенного пункта по лесополосам, предварительно в течение недели обстреливая село из артиллерии и нанося удары беспилотниками. Подтверждены кадры высадки десанта к югу от Демидовки несколько дней назад. Предположительно, если населенный пункт действительно захвачен, то десант не ликвидировали, а наоборот — он получил подкрепление и смог перейти в атаку.

Известно об отселении жителей из Краснояружского района Белгородской области из-за сложной обстановки.