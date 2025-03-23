Из приграничного района Белгородской области вывезли жителей, в Курской области мародёрствовали обычные граждане из-под Сум

В связи с деятельностью ВСУ из Краснояружского района Белгородской области вывезена большая часть населения
, "военные занимаются выполнением поставленных боевых задач", заявил
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В то же время некоторые люди "по полям возвращаются в свои дома", потому что им надо кормить домашнюю живность, которую они выращивали. В течение суток
по области было выпущено 150 снарядов и 46 беспилотников.
Жители прежде оккупированных районов Курской области рассказали, что украинцы завозили гражданское население из-под Сум для мародёрства, «и они вывозили всё
из домов: раковины, унитазы, газовые плиты, стиральные машины».
Человек погиб
в Ростовской области на трассе Морозовск - Цимлянск из-за атаки беспилотника ВСУ.
Фельдшер скорой помощи погибла
в Запорожской области в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль скорой помощи.
В Астраханской области атакой БПЛА повреждены
жилое здание и автомобиль.
В Краснодарском крае из-за выброса нефтепродуктов из горящего резервуара вновь увеличилась площадь пожара - до 2 тыс. кв.м
., в воздухе города Кропоткин превышена
предельно допустимая концентрация бензола.