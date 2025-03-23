 

Из приграничного района Белгородской области вывезли жителей, в Курской области мародёрствовали обычные граждане из-под Сум

В связи с деятельностью ВСУ из Краснояружского района Белгородской области вывезена большая часть населения, "военные занимаются выполнением поставленных боевых задач", заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В то же время некоторые люди "по полям возвращаются в свои дома", потому что им надо кормить домашнюю живность, которую они выращивали. В течение суток по области было выпущено 150 снарядов и 46 беспилотников.
Жители прежде оккупированных районов Курской области рассказали, что украинцы завозили гражданское население из-под Сум для мародёрства, «и они вывозили всё из домов: раковины, унитазы, газовые плиты, стиральные машины». 
Человек погиб в Ростовской области на трассе Морозовск - Цимлянск из-за атаки беспилотника ВСУ.
Фельдшер скорой помощи погибла в Запорожской области в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль скорой помощи.
В Астраханской области атакой БПЛА повреждены жилое здание и автомобиль.
В Краснодарском крае из-за выброса нефтепродуктов из горящего резервуара вновь увеличилась площадь пожара - до 2 тыс. кв.м., в воздухе города Кропоткин превышена предельно допустимая концентрация бензола.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Курской области и ЛНР погибшие из-за атак БПЛА, "СИБУР-Кстово" приостановил отгрузку продукции
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Брянской, Тамбовской областях
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области и ДНР, погибшие в Брянской и Курской областях
» Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской и Курской областях, ДНР погибший и раненые
» Раненые в Белгородской и Курской областях, пожар на нефтебазе под Курском
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
В тестовом режиме

В тестовом режиме

Ждать ли нам измены?

Ждать ли нам измены?

\

"Не ведают, что творят"?

На кого работает время?

На кого работает время?

Между Богом и Освенцимом

Между Богом и Освенцимом

Дональд Трамп и Третья мировая война

Дональд Трамп и Третья мировая война

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Курской, Ростовской, Белгородской, Запорожской областях

  • 13:45
  • 33

Из приграничного района Белгородской области вывезли жителей, в Курской области мародёрствовали обычные граждане из-под Сум

  • 09:50
  • 396

После задержания главного политического противника Эрдогана в Турции проходят массовые протесты

  • 08:33
  • 221

Маск считает, что Байден специально завозил мигрантов в колеблющиеся штаты, чтобы сделать их "демократическими"

  • 20:00
  • 320

Новости по делу Юрия Ускова

  • 19:22
  • 328

Ковид в России "перешёл в разряд сезонных заболеваний", в Петербурге сохранятся ограничения

  • 11:54
  • 353
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru