Польша усеет границу с Белоруссией противопехотными минами

Замглавы польского Минобороны Павел Бейда заявил, что страна намерена усеять границу с Белоруссией противопехотными минами «для обеспечения безопасности своих граждан», наряду с другими укреплениями в рамках проекта «Восточный щит».

решении выйти из Конвенции о противопехотных минах.

Ранее Польша и Прибалтика объявили

"Военные угрозы государствам, граничащим с Беларусью и Россией, за последние годы существенно возросли, поэтому важно укреплять сдерживающий и оборонный потенциал этих стран. После интенсивных обсуждений единогласное решение о выходе из Оттавской конвенции, согласованное министрами обороны стран Балтии и Польши, посылает стратегический сигнал о том, что будут использованы все возможности для усиления сдерживания и эффективной защиты и осуществления свободы выбора военных действий".