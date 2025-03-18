 

"Зеленые" выступили против законопроекта об умерщвлении собак

Редакция АПН отмечает, что муниципальные деньги на содержание приютов для животных во многих муниципалитетов исправно выделялись, а приюты содержатся, в основном, по остаточному принципу. Возможная проблема состоит не в отсутствии средств в бюджетах, а в том что красть бюджетные деньги отдельным муниципальным деятелям нужно менее ураганным способом.
 
В последние дни в общественных кругах разгорелась дискуссия вокруг законопроекта об эвтаназии животных, который был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Ниной Останиной. Российская экологическая партия "Зеленые" выступила с настоятельной просьбой к председателю Госдумы Вячеславу Володину о снятии данного документа с рассмотрения. В своем письме экологи подчеркивают, что предложенные меры представляют собой "крайне неэтичный подход".

Законопроект, который предполагает гуманное умерщвление животных по истечении срока их содержания в приютах, вызывает серьезные опасения. Сопредседатель партии Сергей Шахматов в своем обращении отмечает, что данный закон является упрощенным и необдуманным решением, которое может привести к негативным последствиям как для самих животных, так и для общества в целом. Он призывает к широкой дискуссии с участием всех заинтересованных сторон, чтобы найти более гуманные и эффективные методы контроля численности бездомных животных.

В письме также акцентируется внимание на том, что такой подход, как усыпление, лишает животных шанса на новую жизнь и игнорирует возможности более цивилизованных способов решения проблемы. Шахматов подчеркивает необходимость создания просветительских программ, направленных на формирование ответственного отношения к животным, а также развития системы приютов и стерилизации.

"Упор на усыпление без комплексного подхода к решению проблемы бездомных животных — это не решение, а бегство от него", — резюмирует Шахматов. Он настаивает, что такая политика не только негуманна, но и неэффективна в долгосрочной перспективе, что лишь усугубляет существующее положение дел.

Не так давно и Андрей Клишас, глава комитета Совета Федерации, также выразил сомнения в отношении законопроекта, заявив, что его положения противоречат конституции и представляют собой эмоциональную реакцию на острую проблему, не способную ее решить.
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