 

Журналист спросил МИД Израиля о бандеровцах и лишился права задавать вопросы

 

Министерство иностранных дел Израиля запретило журналисту «Известий» Никите Кулюхину посещать пресс-конференции главы этого ведомства Гидеона Саара. На пресс-конференции Саара 4 марта Кулюхин спросил, почему нет осуждения со стороны Израиля восхваления на Украине пособников нацистов времен холокоста, в том числе Степана Бандеры "был лидером «Организации украинских националистов», ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена), ответственного за гибель многих евреев. Глава министерства заявил, что не знал об этом, как и о переименовании улиц украинских городов в их честь, однако журналистская деятельность Кулюхина после этого была ограничена.

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APN.ru