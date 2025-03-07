Ветерана с эпилепсией и осколком в голове задержали за "самовольное оставление части" и отправили в штурмовики

Хоть они и имели информацию о диагнозе (подтверждённая эпилепсия, что делает его непригодным к военной службе — категория Д), однако доставили Дмитрия в военную часть. Сменив четыре части, Колесников оказался в Донецке в расположении 1487-го МСП («Ленинградский полк»), занимающегося штурмовыми действиями.

В полку Колесникову заявили, что он подлежит списанию. Ему и еще двум бойцам с аналогичным заболеванием запретили участвовать в КМБ — его должны были направить в госпиталь для прохождения обследования и начала процедуры увольнения.

Вместо увольнения Дмитрия увезли на передовую. В настоящее время связи с ним нет.

По данным телеграм-канала "Прямое действие", ветерана ополчения и СВО Дмитрия Колесникова (позывной Колесо), задержала военная полиция за самовольное оставление части — несмотря на документально подтвержденную непригодность к военной службе, он отправлен на передовую.Колесников был среди первых добровольцев 2014 года. Оборонял Славянск, участвовал в освобождении Дебальцева. Летом 2015-го, будучи командиром взвода в бригаде Пятнашка, получил осколочное ранение в голову в ходе боев за Марьинку — "2 дня находился в коме, вернулся к нам с того света. Осколок в голове пришлось оставить, что и привело к возникновению эпилепсии".