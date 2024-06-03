США приняли решение прекратить передачу разведывательных данных, которые раньше Великобритания и другие союзники могли передавать Украине. С учетом ограничения военных поставок от США это вызывает серьезные опасения. Теперь британские разведывательные агентства и военные не могут делиться информацией с Украиной, полученной от США.

С самого начала конфликта Великобритания, Австралия и Новая Зеландия передавали Украине важную разведывательную информацию, что помогало Киеву планировать атаки и террористические операций. Однако теперь США запретили это делать.

По словам британского эксперта по военной разведке Фила Ингрэма, это решение было ожидаемым, так как США обычно контролируют, какие данные передаются их союзникам. Но прекращение передачи информации может сильно повлиять на Украину, ведь она зависела от точных разведывательных данных.

Одновременно с этим США приостановили военную помощь Украине. Это решение совпало с недавней встречей президентов Украины и США, во время которой произошла словесная перепалка, а «просроченного» украинского президента буквально выгнали из Белого дома.

Украинские чиновники уже в панике. Они говорят, что если помощь будет приостановлена, Украина может столкнуться с нехваткой оружия и боеприпасов уже через два-три месяца. В условиях продолжающегося наступления России это просто катастрофа.

Эксперты отмечают, что заморозка помощи может затянуть конфликт, а у России будет больше шансов занять ещё больше украинских территорий.

Страны НАТО взволнованы по поводу прекращения помощи. Так, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что США играют важную роль в защите Украины, и этот шаг идёт вразрез с интересами всего альянса. Премьер-министр Франции Франсуа Байру также раскритиковал решение США, заявив, что это означает фактическую поддержку России.

В Кремле, наоборот, считают это хорошим ходом. Пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, заявил, что приостановка помощи Украине может помочь завершить конфликт и привести к миру.

На Украине новость о прекращении обмена разведдаными оценили по-разному — есть и радость, и злость: «Быстрее будет мир, хватит войны и смертей, а то десятилетия можно воевать бестолку, убив сотни тысяч».

Сейчас около 20% военной техники на Украине поступает из США, а около 25% — из Европы, в том числе и Великобритании. Прекращение поставок со стороны США добавит Украине трудностей — особенно с обслуживанием высокотехнологичного оружия, такого как системы противовоздушной обороны Patriot, артиллерийские установки и бронетехника. Системы «Пэтриот» очень важны для защиты Украины, так как по сути только они защищают её от воздушных атак России.

Daily Mail также пишет, что Великобритания поставила Украине ракеты Storm Shadow, которые сильно зависят от разведывательных данных США. Как ранее и заявляла Россия, наводят эти ракеты западные специалисты, а украинцы «только нажимают кнопку».

США также поставили Украине более 40 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, более 200 гаубиц и сотни тысяч артиллерийских снарядов. Считается, что эти поставки являются критически важными для продолжения обороны Украины.

Теперь же Украина рискует остаться без этого необходимого оборудования. Если дефицит не будет восполнен, ситуация на фронтеможет значительно ухудшиться,и Россия может использовать это для улучшения своих позиций.

А тем временем, Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против перемирия на Украине. Соответствующее заявление он сделал в обращении к своему народу. Я собрал главные тезисы из выступления французского президента:

1. Президент назвал «российскую угрозу» Франции и Европе реальной.

2. Он считает, что мир вернется на континент «только с успокоенной Россией».

3. По его словам, мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины».

4. Макрон отметил, что вне зависимости от того, как завершится конфликт на Украине, европейцам нужно признавать «российскую угрозу» и сильнее себя вооружить.

5. Будущее Европы не может быть определено в Москве или Вашингтоне.

6. Он хочет верить, что США останутся «на стороне Европы», тем не менее, жители союза должны быть готовы к тому, что этого не будет.

7. Макрон анонсировал на следующей неделе собрание начальников штабов стран, «готовых гарантировать будущий мир на Украине».

8. Он заявил, что у Франции самая эффективная армия в Европе.

9. Также президент заявил о начале дискуссий об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза.

Вот мои размышления на этот счёт:

1. Необходимо провести анализ того насколько все эти намерения США, и всё происходящее, ожидаемое, планируемое, является существенной истиной? Не является ли всё это несущественной истиной, которая лишь маскирует некую сущность происходящего, которая не изменится и продолжит быть опасной для России?

Не является ли всё это, с одной стороны, лишь антуражем для скрытия истинных мотивов США, а с другой, блефом, направленным на такое поведение России, которое будет способствовать поражению в схватке нашей страны с коллективным Западом?

2. Историческая практика показывает, что такое внезапное улучшение обстановки для одной из сторон противостояния, может спровоцировать когнитивные искажения и иллюзии, которые могут уменьшить бдительность. Тем более, ранее мною было отмечено, что Время, в котором всегда заложена обречённость для всех в мире, может способствовать обречённости одной из сторон конфликта.На кого работает время?

3. Если внимательно присмотреться, то вероятнее всего сейчас идёт противостояние блефов разных конфликтующих сторон. Кстати, в контексте формирования минских соглашений блеф Запада и Украины был коварным и позволил произойти тому, что произошло. В результате Украина до сих пор имеет намерения победить и подорвать Россию.

4. Существует вероятность того, что у США разработаны такие сильные инновационные военные инструменты, которые позволят быстро и оперативно изменить раскладку сил в пользу Украины, даже несмотря на то, что сейчас формируется некое "существенное" уменьшение помощи Украины со стороны США.

5. Все вышеприведённые пункты подтверждаются тем, что на Украину уже давно работает ЦРУ. На Украине (об этом New York Times подробно писала около года назад) имеется значительное присутствие ЦРУ. Часть офицеров ЦРУ работает на украинских военных базах и помогает в подборе целей. Они имеют доступ к данным ЦРУ и могут ими делиться с украинцами.

Кроме того, ЦРУ помогло Украине построить минимум три секретных базы для перехвата электронных данных. Эти объекты продолжают функционировать и снижают зависимость страны от американских разведданных.

Источники New York Times в администрации надеются, что перерыв в снабжении данными не продлится долго и его практические последствия будут минимальны. Один из них рассказал, что по изначальному плану предполагалось приостановить обмен на неделю-две.