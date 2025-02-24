"Россия сегодня" прекращает свою деятельность в Азербайджане

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Медиагруппа "Россия сегодня" в Азербайджане (Sputnik Азербайджан) прекратила свою деятельность, сказал пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде. По его словам, российская компания может получить аккредитацию в Азербайджане только на одного корреспондента. Ранее представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла: "попытки вбить клинья между народами, между странами, у которых такая совместная история, такая зона ответственности, в том числе региональная, и такие перспективы развития, - это всё обречено на провал".

Также молдавские власти приняли решение о закрытии Российского центра науки и культуры в Кишинёве (официальное уведомление об этом пока не поступало).
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