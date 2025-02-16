 

В Норвегии дикие лососи массово сбежали с ферм. Теперь они - угроза дикой природе

 

В норвежском Тромсё из-за повреждения кольца садков во время шторма с фермы по разведению лососей сбежали почти 27 тысяч особей. Экологи называют это катастрофой и за вылов каждого сбежавшего лосося предлагают 500 крон (примерно 43 евро).

Всё дело в том, что сбежавшие искусственно выращенные лососи угрожают генетическому разнообразию дикого лосося, увеличивает количество морских вшей (паразиты лососей, процветают именно на искусственно культивируемых особях) и обостряет конкуренцию за места размножения. Научно доказано, что скрещивание дикого лосося с культивируемым даёт потомство с низкой выживаемостью в природе.

В Норвегии, которая экспортирует 1,2 миллиона тонн выращенного лосося в год, из-за этой проблемы прошлым летом популяция дикого лосося упала до исторического минимума, после чего его ловля была запрещена в 33 реках. 


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