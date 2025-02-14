ВСУ атакуют российские регионы, в Белгородской области погибший, в Курской повреждены 50 объектов культурного наследия

В селе Кукуевка Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ погиб мирный житель, повреждены семь частных домовладений и четыре легковых автомобиля. В селе Долгое в результате атаки дронов повреждены три частных дома, три легковых автомобиля, трактор и объект торговли.

В Курской области в результате украинских атак повреждены около 50 объектов культурного наследия, в том числе комплекс Белогорского Николаевского монастыря, где располагается Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, усадьба помещика Иосифа Викторова — «Дворец для любимой» в Кореновском районе, здание бывшей больницы М.И. Терёщенко в поселке Глушково, где размещались филиал Курского областного краеведческого музея и детская школа искусств. Список постоянно пополняется, полностью оценить ущерб, нанесённый культурному наследию, пока невозможно.

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции. В результате обстрела критически повреждено энергетическое оборудование, что привело к отключению электроснабжения более чем 50 тыс. абонентов.

