Минкультуры требуется историко-культурная экспертиза, чтобы исправить имя графа Монте-Кристо на имя убийцы Пушкина

В Минкультуры РФ заявили, что не соответствующие верному имени убийцы А.С. Пушкина Дантеса (Жорж Шарль) инициалы не могут быть изменены без государственной историко-культурной экспертизы. Эти ошибки обнаружены в списках петербургских памятников культуры. Охраняемый государством обелиск на месте гибели Пушкина на Чёрной речке охарактеризован как место дуэли "Пушкина А. С. с Дантесом Э." Эдмон Дантес - главный герой романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо".

"Внесение изменений в приказы о регистрации объектов культурного наследия возможно только в случае выявления технических ошибок, - сказали в Минкультуры. - Сведения об объекте могут быть уточнены по результатам проведения соответствующей государственной историко-культурной экспертизы". При этом, соответствующие "акт государственной историко-культурно экспертизы, а также документы, подтверждающие исправление вышеуказанной ошибки, на рассмотрение" ведомства не поступали.

Ошибка содержится в документах правительства, Минкультуры и петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), и в Минкультуры заявили, что проводить государственную историко-культурную экспертизу должен именно КГИОП.





Ошибка допущена ещё в 2001 году, а обратить не неё внимание пытаются с января 2023 года. Рассказывает юрист Юлия Коновалова: