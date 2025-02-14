 

Минкультуры требуется историко-культурная экспертиза, чтобы исправить имя графа Монте-Кристо на имя убийцы Пушкина

В Минкультуры РФ заявили, что не соответствующие верному имени убийцы А.С. Пушкина Дантеса (Жорж Шарль) инициалы не могут быть изменены без государственной историко-культурной экспертизы. Эти ошибки обнаружены в списках петербургских памятников культуры. Охраняемый государством обелиск на месте гибели Пушкина на Чёрной речке охарактеризован как место дуэли "Пушкина А. С. с Дантесом Э." Эдмон Дантес - главный герой романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо".

"Внесение изменений в приказы о регистрации объектов культурного наследия возможно только в случае выявления технических ошибок, - сказали в Минкультуры. - Сведения об объекте могут быть уточнены по результатам проведения соответствующей государственной историко-культурной экспертизы". При этом, соответствующие "акт государственной историко-культурно экспертизы, а также документы, подтверждающие исправление вышеуказанной ошибки, на рассмотрение" ведомства не поступали.

Ошибка содержится в документах правительства, Минкультуры и петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), и в Минкультуры заявили, что проводить государственную историко-культурную экспертизу должен именно КГИОП. 


Ошибка допущена ещё в 2001 году, а обратить не неё внимание пытаются с января 2023 года. Рассказывает юрист Юлия Коновалова:

 

 

В январе 2023 года, работая над делом, я искала документы на портале правительства СПб. И случайно увидела распоряжение КГИОП. В ответ на мое обращение с просьбой исправить ошибку, пришел ответ из КГИОП. Где они написали, что ошибка есть. Но исправить ее не могут, пока не исправят в постановлении Правительства. Они сообщат в Министерство культуры Российской Федерации. Прошел год, изменений не последовало.
В январе 2024 года я написала в Министерство культуры РФ с вопросом, почему до сих пор не исправлена ошибка.
И получила ответ, что у Министерства культуры РФ нет оснований для внесения изменений. Потому что о технической ошибке им должен сообщить КГИОП Санкт-Петербурга. А они не сообщили.
Летом 2024 году я опять написала в КГИОП СПб. 
И КГИОП СПб направил обращение в Министерство культуры РФ со ссылкой на то, что выявили ошибку в связи с обращением Коноваловой Ю.В. (это я), которая ссылается на исторический факт дуэли А.С. Пушкина и Ж.Ш. Дантеса, предполагая вероятность ошибочного замещения инициалов исторической личности Ж.Ш. Дантеса инициалами вымышленного персонажа романа А. Дюма «Граф Монте-Кристо» Э. (Эдмон) Дантеса.
И КГИОП просит внести изменения в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и Приказ, изложив наименование Объекта в следующей редакции: «Место, где 27 января 1837 г. состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Ж.Ш.».
И...опять тишина. 

2024 год был объявлен Президентом РФ годом А.С. Пушкина.
В январе 2025 года (прошло два года с момента, как в Министерстве культуры РФ узнали о досадной опечатке) я снова им написала.
Я получила ответ, что для исправления приказа Министерства культуры РФ нужно исправить ошибку в постановлении Правительства РФ. КГИОП СПб должен ее исправить и представить документы об этом в Министерство культуры РФ. Тогда они исправят свой приказ.

 

Возможно, дело сдвинется с мёртвой точки, когда на него обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин.

 

 


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