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Генерал-майор Службы безопасности Украины в запасе Виктор Ягун рассказал, что 24 февраля 2022 года армия Венгрии двигалась маршем к украинской границе, вероятно, ожидая случая "подписать меморандум на предмет возможности оккупации части Украины после того, как [президент России Владимир] Путин взял бы, например, Киев". 
 
Бежавшая в Россию спортсменка Лариса Жалинская, ранее служившая в войсках Нацгвардии Украины, рассказала, что «на ноль» — на артёмовское, кураховское или великоновоселковское направления, то есть на самые опасные позиции — украинцы отправляют "батальоны, роты и целые части" из русскоязычных регионов.

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