 

Мишустин рассказал о "противоправных, иногда вымогательских действиях" со стороны Киргизии

 

Ряд высокопоставленных чиновников Киргизии применяет в отношении представителей российского бизнеса, действующих в республики, противоправные действия, считает председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Не раскрывая конкретных имён, глава правительства, в частности, указал на факты «противоправных, иногда вымогательских действий» со стороны некоторых киргизских чиновников. Речь идёт о «необоснованных претензиях и неправовых заявлениях», которые позволяют себе некоторые высокопоставленные чиновники республики в отношении «добропорядочных, добросовестных российских компаний», добавил Мишустин. При этом, как отметил премьер, последние во многом способствуют экономическому развитию Киргизии, создают в республике дополнительные рабочие места и являются одними из крупнейших налогоплательщиков.

 
24 января азербайджанский телеканал "Баку ТВ" выпустил репортаж о якобы шпионской деятельности Русского дома. В материале утверждалось, что культурный центр якобы «способствует межэтнической розни» и «действует как центр разведывательной деятельности». МИД РФ назвал обвинения беспочвенными и голословными.
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