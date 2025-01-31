Мишустин рассказал о "противоправных, иногда вымогательских действиях" со стороны Киргизии

Ряд высокопоставленных чиновников Киргизии применяет в отношении представителей российского бизнеса, действующих в республики, противоправные действия, считает председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Не раскрывая конкретных имён, глава правительства, в частности, указал на факты «противоправных, иногда вымогательских действий» со стороны некоторых киргизских чиновников. Речь идёт о «необоснованных претензиях и неправовых заявлениях», которые позволяют себе некоторые высокопоставленные чиновники республики в отношении «добропорядочных, добросовестных российских компаний», добавил Мишустин. При этом, как отметил премьер, последние во многом способствуют экономическому развитию Киргизии, создают в республике дополнительные рабочие места и являются одними из крупнейших налогоплательщиков.